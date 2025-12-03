La cesta navideña de Inditex arrasa en TikTok: así es el lote de más de 200 euros que todos quieren

Ya sabemos que quedan muy pocas semanas para Navidad. Y es que a muchos de nosotros nos ha llegado una cesta a casa compuesta de turrones, mantecados y embutidos que nos recuerdan que están aquí una de las fechas más esperadas (o menos) del año.

Como cada año, Inditex vuelve a cumplir con una de sus tradiciones más queridas por la plantilla: repartir un lote que se ha convertido ya en un clásico de la Navidad por su variedad y por su valor, que suele superar por mucho los 200 euros.

Aunque hay muchos vídos en redes sociales haciendo un unboxing de esta cesta de Navidad, una de estas creadoras ha destacado por encima del resto: una empleada de la empresa que ha desentrañado todos los secretos del lote navideño de 2025.

En el vídeo, podemos ver cómo, nada más abrir la caja, aparece un adorno de Navidad (ya casi un sello de la casa) junto a una pieza conmemorativa por el aniversario de Zara y una nota firmada por Marta Ortega, algo que muchos trabajadores guardan como recuerdo.

A partir de ahí, da comienzo el desfile de productos. En la parte dulce encontramos bombones de pistacho, chocolate, galletas artesanas y turrones, cómo no. También hay frutos secos y algunos clásicos que los empleados reconocen de años anteriores y que se vuelven a repetir en 2025.

En lo salado enocntramos sardinillas, mejillones, paté de centollo, queso semicurado, hummos sin aditivos y embutidos ibéricos, esenciales en cualquier mesa navideña que se precie. Incluso aparece el ya mítico pollo en lata y las tradicionales moccas, otro de los infaltables del lote.

Además, en la cesta encontramos bebidas, como un verdejo con buenas valoraciones, un espumoso de la casa Riscal y una ceite de oliva ecológico. ¿Quizás lo más útil para la mayoría de empleados?

Ahora que conoces todo lo que incluye la cesta de Navidad de Inditex, ¿crees que el lote de productos navideños de tu empresa se encuentra a la altura?