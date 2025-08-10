Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper

Este domingo el FC Barcelona cierra la pretemporada con el tradicional partido por el Trofeo Joan Gamper, fundador del club en 1899. Será la segunda ocasión en la que el encuentro se dispute en el Estadi Johan Cruyff, la primera vez fue en 2021, por el COVID-19. En esta ocasión, en cambio, se disputa en la Ciutat Esportiva ante la imposibilidad de hacerlo en el Camp Nou o el Estadi Olímpic, como las dos últimas temporadas.

El rival será el recién llegado a la élite del fútbol italiano, el Calcio Como 1907 que entrena el exjugador azulgrana, Cesc Fàbregas. El conjunto de la localidad conocida por su famoso lago, el Lago di Como, regresó a la Serie A hace dos temporadas tras más de 20 años entre la segunda y la tercera división, gracias a la inversión de sus nuevos propietarios, Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, dos hermanos millonarios indonesios que son los jefes de la empresa tabacalera Djarum.

Cesc Fàbregas en su presentación como jugador del Como 1907. / ·

La carrera deportiva de Fàbregas es conocida: salió del cadete del Barça para recalar en las categorías inferiores del Arsenal, donde más tarde se convirtió en su figura y capitán. Después del Mundial de Sudáfrica regresó a casa, aunque tan solo permaneció tres temporadas y salió rumbo a Inglaterra de nuevo, al Chelsea. Tras cinco temporadas, Cesc fichó por el Mónaco y terminó su carrera en el club que ahora entrena, el Como, colgando las botas en 2023.

Más allá de esto, se sabe que Cesc es un apasionado de la música de 'La Oreja de Van Gogh'. Hace algunos años se viralizó un clip del ahora entrenador cantando 'La playa', del grupo vasco, durante su entrevista en el programa de Cuatro, 'Samanta y la vida de...', presentado por Samanta Villar desde un coche.

La mujer que 'hechizó' a Cesc Fàbregas

El de Arenys de Mar está casado con la libanesa Daniella Semaan, de 50 años, 12 más que él (38 años). La 'Diosa libanesa', así le apodan algunos por internet, trabajó como modelo cuando cambió su pueblecito natal, Miziara, por Beirut, a los 23 años, aunque no prolongó demasiado esta actividad.

Antes de conocer al entrenador, estuvo casada con un empresario inmobiliario, Elie Taktouk, en 1999. La historia de amor con Cesc empezó como un flechazo: coincidieron en un restaurante japonés en 2011 y, después de darse los teléfonos, terminaron dejando a sus respectivas parejas para empezar una aventura conjunta. El exjugador llevaba siete años de relación con su pareja, mientras que ella terminó su matrimonio iniciado más de una década antes.

Esto molestó profundamente al empresario, que ya había tenido un hijo con Semaan, y criticó duramente al futbolista: "Fàbregas me robó a mi esposa cuando tratábamos de tener otro bebé. No me sorprende, no hubiese esperado menos de él. Tiene 25 años y es un tonto. Daniella fue detrás de él y lo dejará en cuanto su dinero y su fama se terminen. Fàbregas no es David Beckham", le acusó. Más tarde, en cambio, el catalán compró la mansión que el exmarido compartía con su nueva pareja.

Los hijos del entrenador del Como 1907

La familia Fàbregas-Semaan cuenta con cinco hijos. Sin embargo, no todos guardan parentesco con el entrenador, pues dos de ellos nacieron de la relación previa de Semaan con el empresario Taktouk.

Maria (25 años), se dedica a la música y a crear contenido en YouTube, además de contar con más de 770.000 seguidores en Instagram. Su hermano, Joseph (22 años) fue futbolista como lo fue su padrastro y jugó en club suizo, FC Chiasso, aunque jugó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano. De la relación entre el catalán y la libanesa nacieron tres retoños más: Lía (12 años), Capri (9 años) y Leonardo (7 años).

Patrimonio de Cesc Fàbregas

La carrera de Cesc estuvo marcada por numerosos éxitos que también le permitieron firmar cuantiosos contratos con sus clubes. En 2015, sin ir más lejos, se convertía en el futbolista español mejor pagado con su fichaje por el Chelsea.

Sin embargo, no se ha prodigado demasiado en el terreno de las inversiones y siempre ha mantenido un perfil bajo en este sentido. Se conoce que en 2011 se metió en SRHS, un grupo destinado a ofrecer productos y servicios para hostelería y restauración. En 2019 se unió a Gerard Piqué en el accionariado del FC Andorra, mientras que en 2021 invirtió en la empresa de 'carne' vegetal, Heura, junto con los también futbolistas Saúl Ñíguez y Borja Iglesias.

Más recientemente, ha apostado por la tecnología y ha puesto dinero en la empresa Rezzil, especializada en el entrenamiento virtual para deportistas, así como en The Football Company, compañía especializada en el metaverso. Finalmente, con su fichaje por el Como entró a formar parte del accionariado del club, aunque de forma minoritaria.