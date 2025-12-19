Cesc Fàbregas, exfutbolista de 38 años, se sincera sobre su pasado: "Hice cosas en la escuela de las que no estoy orgulloso"

El nombre de Cesc Fàbregas sigue resonando en el mundo del fútbol, décadas después de su debut profesional. El mediocampista formado en La Masia se consolidó rápidamente como una de las mayores promesas del fútbol europeo. Con solo 16 años fichó por el Arsenal, donde llegó a ser capitán.

Su carrera continuó en equipos como Chelsea, Mónaco y en 2012 cumplió su sueño de regresar al Barça. Además, el catalán fue protagonista de la época dorada de la selección española, con la que ganó la Eurocopa 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012.

Cesc Fábregas colgó las botas en 2023 en el Como y debutó como entrenador el verano siguiente. En su primera temporada logró el ascenso del equipo y ahora mantiene al club rindiendo a un alto nivel competitivo en la Serie A.

En una reciente entrevista con CBS Sports Golazo, en el programa Kicking It, la perla de La Masía recordó la final del Mundial de 2010 como una tortura psicológica, ya que hasta el minuto 87 no entró al terreno de juego: "Pierdes un año de vida pensando, va, señálame a mí. Cuando hice la asistencia y ganamos sentí mucho orgullo y paz dentro de mi cuerpo y mi alma porque lo di todo".

El exfutbolista de Arenys de Mar señaló las diferencias entre ser entrenador y jugador: "Como entrenador te sientes responsable de todo lo que pasa, especialmente de lo que va mal".

Fábregas también recordó la presión constante que vivió en La Masia: "O continúas, o no continúas", todo dependía del rendimiento del futbolista. Además, explicó que esa mentalidad cambió su actitud: "Hice cosas en la escuela de las que no estoy orgulloso, la presión diaria me hizo cambiar y me comportaba de manera diferente".

Sobre su etapa en el Arsenal, donde llegó con solo 16 años, recordó que si se equivocaba, se "lo decían tal como era", y que el entorno de Henry o Vieira, entre otros veteranos, lo hizo "más duro".