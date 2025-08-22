Suscripción

sport

Directos

RUPTURA

Cesc Escolà y Marta Verona anuncian que ponen fin a su relación

El entrenador y la chef anuncian su ruptura en redes sociales, confirmando los rumores que circulaban desde hace semanas

El entrenador personal de Operación Triunfo y la ganadora de 'Masterchef' rompen su relación.

El entrenador personal de Operación Triunfo y la ganadora de 'Masterchef' rompen su relación.

Alba Aguilera

Alba Aguilera

Cesc Escolà y Marta Verona han decidido poner fin a su relación, que dio comienzo en 2023. La pareja, formada por el entrenador personal que se encargó de poner en forma a los chicos de 'OT 2020' y la ganadora de 'MasterChef 6', ha confirmado la ruptura a través de redes sociales, aclarando los rumores que venían circulando de hacía un tiempo.

En su mensaje, Escolà se ha dirigido a sus seguidores explicando que inicialmente no quería publicar nada sobre su vida privada, pero que entiende la preocupación de sus fans: "Comparto lo que me apetece o creo que os pueda interesar, motivar y ayudar. Pero sois muchos los que nos preguntáis cada día si ha pasado algo con nuestra relación con Marta, los dos tenemos unas comunidades muy bonitas y vemos que también os preocupáis".

Añade que la decisión de separarse ha sido tomada de manera amistosa y con cariño mutuo: "Marta y yo hemos decidido tomar caminos separados. Nos tenemos un cariño enorme, pero ahora nos toca crecer por separado. A veces las cosas no salen como uno quiere pero el amor es así. Hace tiempo que preguntáis y os merecíais una respuesta".

Para terminar, pide respeto y tiempo a sus seguidores, siempre agradeciendo su apoyo constante: "Os pido respeto y tiempo. ¡Infinitas gracias de corazón por querernos tanto! Seguimos equipo".

Marta Verona también se ha pronunciado tras la ruptura, agradeciendo el apoyo de sus seguidores: "Gracias a todos por los mensajes y por respetarnos".

Ambos han dejado claro que la separación se produce en buenos términos y que mantienen el afecto mutuo, aunque seguirán caminos separados. La pareja, conocida por su cercanía y complicidad en redes, ha generado gran expectación entre sus seguidores, que mostraron sorpresa al conocer la noticia.

Caminos separados

A pesar de la ruptura, Cesc y Marta continuarán con sus proyectos profesionales. El entrenador sigue centrado en su carrera, mientras que la chef y nutricionista sigue desarrollando su faceta gastronómica y mediática, gracias a su sección sobre nutrición en el programa 'La Hora' de La 1 de TVE.

Noticias relacionadas y más

Con esta decisión, se cierra un capítulo en la vida de la pareja, dejando a sus fans a la espera de conocer cómo evolucionarán ambos en lo personal y profesional en esta nueva etapa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios
  2. Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: 'Me haría también el de...
  3. Alfredo Duro sorprende en 'El Chiringuito' con su predicción de los ganadores de la temporada 2025/26
  4. Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: 'Es un gravísimo insulto
  5. Un español se rompe un hueso en Estados Unidos y la factura del hospital deja a todos en shock
  6. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole
  7. La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
  8. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado

La nueva señal de la DGT que pondrá en alerta a los conductores

La nueva señal de la DGT que pondrá en alerta a los conductores

Un abogado laboralista alerta sobre las cámaras en el trabajo: "La normativa es muy clara"

Un abogado laboralista alerta sobre las cámaras en el trabajo: "La normativa es muy clara"

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a EEUU y Puerto Rico por los aranceles

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a EEUU y Puerto Rico por los aranceles

Cesc Escolà y Marta Verona anuncian que ponen fin a su relación

Cesc Escolà y Marta Verona anuncian que ponen fin a su relación

Trump abre la puerta a desplegar el ejército y amenaza con tomar el control de Chicago y Nueva York

Trump abre la puerta a desplegar el ejército y amenaza con tomar el control de Chicago y Nueva York

El FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y feroz crítico del presidente

El FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y feroz crítico del presidente

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico