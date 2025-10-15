Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Cuándo cesarán las lluvias en Catalunya? El Meteocat alerta de nuevo

Del sol de la mañana al aguacero de la tarde. El Meteocat vuelve a poner en alerta a algunas comarcas de Catalunya durante el día de hoy.

Lluvia en Alzira

Lluvia en Alzira / Agustí Perales Iborra

Álex Pareja

Álex Pareja

Aunque parece que las lluvias han cesado después de varios días de alertas, el Meteocat sigue avisando: hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, la intensidad de las lluvias será muy alta en algunas zonas de Catalunya, y las precipitaciones van a mantenerse durante unos días más.

Será por la tarde cuando habrá que prestar especial atención a las zonas donde se ha activado la alerta amarilla por la intensidad de las lluvias: Manresa, Vic, Ripoll, Olot, Berga, Solsona, la Seu d'Urgell, Tremp, el Pont de Suert y sus zonas circundantes.

Esto choca con el comienzo del día, donde vemos cómo desciende la nubosidad dejando un ambiente soleado en general. A partir de media mañana crecerán las nubes de evolución en las zonas montañosas del Pirineo, Prepirineo, Catalunya Central y prelitoral, que dejarán cielos nublados.

Desde el mediodía se producirán los chubascos dispersos, especialmente en áreas de montaña, aunque se espera que sean de intensidad débil o moderada. Por la tarde los chubascos podrían intensificarse, venir acompañados de tormenta y dejar acumulada una mayor precipitación en las zonas comentadas.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas van a descender ligeramente, salvo en el este de Ponent, donde se esperan subidas. Las máximas van a mantenerse prácticamente sin cambios superando los 20 grados en la mayoría de comarcas.

La visibilidad será buena excepto en por los bancos de niebla que se esperan en el prelitoral y la depresión Central a partir de media mañana, y también en las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas.

El viento soplará de terral en el litoral por la mañana y de nuevo por la noche. En el litoral norte habrá intervalos de gregal, pero, en general, será flojo con algún golpe moderado.

Huelga general 15 de octubre: quién convoca, por qué protestan y condiciones

Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres

Chicote se abre en canal sobre el precio de Dabiz Muñoz: "Es de volverte loco"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

¿Cuánto cobra un chef de restaurante en España en 2025? Sueldo medio y funciones

¿Cuándo cesarán las lluvias en Catalunya? El Meteocat alerta de nuevo

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Reportados nuevos ataques israelíes contra Gaza este miércoles, pese al alto el fuego

Las cabañuelas de Jorge Rey anuncian un cambio "brutal" para España: "Llega el primer frente atlántico a España"