¿Cuándo cesarán las lluvias en Catalunya? El Meteocat alerta de nuevo

Aunque parece que las lluvias han cesado después de varios días de alertas, el Meteocat sigue avisando: hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, la intensidad de las lluvias será muy alta en algunas zonas de Catalunya, y las precipitaciones van a mantenerse durante unos días más.

Será por la tarde cuando habrá que prestar especial atención a las zonas donde se ha activado la alerta amarilla por la intensidad de las lluvias: Manresa, Vic, Ripoll, Olot, Berga, Solsona, la Seu d'Urgell, Tremp, el Pont de Suert y sus zonas circundantes.

Esto choca con el comienzo del día, donde vemos cómo desciende la nubosidad dejando un ambiente soleado en general. A partir de media mañana crecerán las nubes de evolución en las zonas montañosas del Pirineo, Prepirineo, Catalunya Central y prelitoral, que dejarán cielos nublados.

Desde el mediodía se producirán los chubascos dispersos, especialmente en áreas de montaña, aunque se espera que sean de intensidad débil o moderada. Por la tarde los chubascos podrían intensificarse, venir acompañados de tormenta y dejar acumulada una mayor precipitación en las zonas comentadas.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas van a descender ligeramente, salvo en el este de Ponent, donde se esperan subidas. Las máximas van a mantenerse prácticamente sin cambios superando los 20 grados en la mayoría de comarcas.

La visibilidad será buena excepto en por los bancos de niebla que se esperan en el prelitoral y la depresión Central a partir de media mañana, y también en las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas.

El viento soplará de terral en el litoral por la mañana y de nuevo por la noche. En el litoral norte habrá intervalos de gregal, pero, en general, será flojo con algún golpe moderado.