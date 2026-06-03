Cervezas Victoria invita a todo el país a visualizar el triunfo de la Roja en la próxima competición

Cervezas Victoria, marca patrocinadora de la Selección Española de fútbol desde 2021, lanza la campaña “Visualizadores de la victoria” a las puertas de la próxima competición. Un spot basado en el poder de la visualización con la intención de unir a la afición y al equipo, creando una conexión capaz de empujar al combinado nacional hacia la victoria.

Una campaña que invita a todo el país a visualizar a nuestro equipo levantando la copa, celebrando sus éxitos y convirtiendo la ilusión colectiva de millones de aficionados en una fuerza capaz de impulsar al equipo hacia la consecución de la segunda estrella.

Victoria ha vuelto a contar como protagonista con Andrés Iniesta, quien ya visualizó el gol que dio la victoria a España en 2010. Como él mismo recuerda, antes de comenzar aquella final en Sudáfrica, pidió una camiseta blanca y un rotulador para escribir una dedicatoria, ya que había “visualizado” que marcaría un gol importante. Y así fue: acabó anotando el gol que dio a España su primer título mundial.

En esta campaña también participan los jugadores: Rodri, Álex Baena, Nico Williams, Laporte, Unai Simón, además de los streamers malagueños IlloJuan y Spok Sponha, la nieta de Luis Aragonés o el periodista deportivo Miguel Ángel Román, entre otros.

La participación de Javier Rodríguez Arias, psicólogo deportivo, ha sido clave para el desarrollo de esta campaña basada en el fenómeno científico de la teoría de la visuali-zación. Este defiende la práctica como una poderosa herramienta que activa las mis-mas zonas cerebrales que cuando se lleva a la acción de manera real, generando una mayor habilidad en los deportistas. Según palabras de Javier: “La fuerza colectiva de millones de aficionados compartiendo una misma visualización puede ayudar a gene-rar un contexto emocional y motivacional alrededor del equipo”.

La inteligencia artificial vuelve a estar presente en el spot, permitiendo la inclusión de escenas futuras de celebración de la afición en Estados Unidos o imágenes de los jugadores recorriendo las calles de Madrid con la copa, entre otras.

Así, la campaña invita a la afición a que comparta su visualización a través de la web: www.VisualizaLaVictoria.es . Para participar, el usuario solo tiene que compartir una imagen de su rostro y “visualizar” el rival al que nos enfrentaremos en la final y el jugador que marcará el gol que nos hará campeones. De este modo, gracias a la plataforma de IA creativa de Magnific, seguidores y seguidoras podrán verse inmersos en plena celebración del título junto a los jugadores.

Con todo ello, José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria: “Esperamos seguir creando un movimiento nacional de apoyo al equipo y que, gracias a las visualizaciones de la afición, generemos un contexto entre todos que nos lleve a la victoria. Se han llevado a cabo distintas acciones promocionales y publicitarias con las que la marca pone de manifiesto su compromiso con la Selección en este momento clave en el calendario deportivo”.

Este spot ha sido ideado por la agencia Jon Lavin y dirigido por Santiago Zannou, Premio Goya en el año 2009. La pieza se desarrolla en distintas localizaciones de

Málaga, Madrid y Barcelona, como son las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid o la terraza del Hotel ME Málaga, entre otros espacios destacados.

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El spot se emitirá en televisión, plataformas digitales y redes sociales. También en la web www.cervezasvictoria.es y en redes sociales, además de la cuenta oficial de la Selección Española de fútbol.