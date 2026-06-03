Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leo Messi - Princesa de Asturias DeportesVlahovicRoland Garros directoLey de Propiedad HorizontalNormas DGTLuis EnriqueCucurella GrimaldoEnrique RiquelmeKnicks - SpursRoland Garros orden de juegoSemifinales Roland GarrosCuadro Playoffs Liga EndesaEtapa 5 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialCuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Cervezas Victoria invita a todo el país a visualizar el triunfo de la Roja en la próxima competición

“Visualizadores de la victoria”, la nueva campaña de Cervezas Victoria como patrocinadores de la Selección Española de fútbol protagonizada por Andrés Iniesta y jugadores de la Roja.

Esta práctica de entrenamiento mental consiste en recrear imágenes, sensaciones y posibles escenarios en la mente de los jugadores para mejorar sus habilidades y afrontar los desafíos en la próxima competición

Esta práctica de entrenamiento mental consiste en recrear imágenes, sensaciones y posibles escenarios en la mente de los jugadores para mejorar sus habilidades y afrontar los desafíos en la próxima competición

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Cervezas Victoria, marca patrocinadora de la Selección Española de fútbol desde 2021, lanza la campaña “Visualizadores de la victoria” a las puertas de la próxima competición. Un spot basado en el poder de la visualización con la intención de unir a la afición y al equipo, creando una conexión capaz de empujar al combinado nacional hacia la victoria.

Una campaña que invita a todo el país a visualizar a nuestro equipo levantando la copa, celebrando sus éxitos y convirtiendo la ilusión colectiva de millones de aficionados en una fuerza capaz de impulsar al equipo hacia la consecución de la segunda estrella.

Victoria ha vuelto a contar como protagonista con Andrés Iniesta, quien ya visualizó el gol que dio la victoria a España en 2010. Como él mismo recuerda, antes de comenzar aquella final en Sudáfrica, pidió una camiseta blanca y un rotulador para escribir una dedicatoria, ya que había “visualizado” que marcaría un gol importante. Y así fue: acabó anotando el gol que dio a España su primer título mundial.

En esta campaña también participan los jugadores: Rodri, Álex Baena, Nico Williams, Laporte, Unai Simón, además de los streamers malagueños IlloJuan y Spok Sponha, la nieta de Luis Aragonés o el periodista deportivo Miguel Ángel Román, entre otros.

La participación de Javier Rodríguez Arias, psicólogo deportivo, ha sido clave para el desarrollo de esta campaña basada en el fenómeno científico de la teoría de la visuali-zación. Este defiende la práctica como una poderosa herramienta que activa las mis-mas zonas cerebrales que cuando se lleva a la acción de manera real, generando una mayor habilidad en los deportistas. Según palabras de Javier: “La fuerza colectiva de millones de aficionados compartiendo una misma visualización puede ayudar a gene-rar un contexto emocional y motivacional alrededor del equipo”.

La inteligencia artificial vuelve a estar presente en el spot, permitiendo la inclusión de escenas futuras de celebración de la afición en Estados Unidos o imágenes de los jugadores recorriendo las calles de Madrid con la copa, entre otras.

Así, la campaña invita a la afición a que comparta su visualización a través de la web: www.VisualizaLaVictoria.es . Para participar, el usuario solo tiene que compartir una imagen de su rostro y “visualizar” el rival al que nos enfrentaremos en la final y el jugador que marcará el gol que nos hará campeones. De este modo, gracias a la plataforma de IA creativa de Magnific, seguidores y seguidoras podrán verse inmersos en plena celebración del título junto a los jugadores.

Con todo ello, José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria: “Esperamos seguir creando un movimiento nacional de apoyo al equipo y que, gracias a las visualizaciones de la afición, generemos un contexto entre todos que nos lleve a la victoria. Se han llevado a cabo distintas acciones promocionales y publicitarias con las que la marca pone de manifiesto su compromiso con la Selección en este momento clave en el calendario deportivo”.

Este spot ha sido ideado por la agencia Jon Lavin y dirigido por Santiago Zannou, Premio Goya en el año 2009. La pieza se desarrolla en distintas localizaciones de

Málaga, Madrid y Barcelona, como son las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid o la terraza del Hotel ME Málaga, entre otros espacios destacados.

Noticias relacionadas

El spot se emitirá en televisión, plataformas digitales y redes sociales. También en la web www.cervezasvictoria.es y en redes sociales, además de la cuenta oficial de la Selección Española de fútbol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ester Expósito (26 años), pareja de Kylian Mbappé, sobre su infancia: 'Era muy chula. Cuando salíamos de fiesta, me llamaban 'Pitbull'
  2. La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: 'Estoy contagiado por el síndrome Riquelme
  3. Ya es oficial: El BOE confirma la ITV cada seis meses y recoge la norma para los vehículos con más de 10 años de antigüedad
  4. El pueblo más bonito del mes de junio está en Catalunya: montañas, naturaleza y la Noche de las Fallas
  5. El homenaje de Sira (26 años), hija de Luis Enrique, tras la celebración de la Champions: 'Uno detrás de otro. Nunca iba a ser solo uno
  6. El inesperado salto de Grison en RTVE: de colaborador de 'La Revuelta' a presentar un nuevo programa
  7. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos
  8. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos

Cervezas Victoria invita a todo el país a visualizar el triunfo de la Roja en la próxima competición

Cervezas Victoria invita a todo el país a visualizar el triunfo de la Roja en la próxima competición

Este rincón del norte de Portugal esconde un santuario rodeado de leyendas y una cascada que impresiona incluso a nivel europeo

Este rincón del norte de Portugal esconde un santuario rodeado de leyendas y una cascada que impresiona incluso a nivel europeo

Gonzalo Bernardos, economista: "El precio de la vivienda seguirá subiendo"

Gonzalo Bernardos, economista: "El precio de la vivienda seguirá subiendo"

Confirmado: Los pensionistas recibirán un complemento del 25% de su paga si vuelven a trabajar a partir del 28 de agosto

Confirmado: Los pensionistas recibirán un complemento del 25% de su paga si vuelven a trabajar a partir del 28 de agosto

José Elías, dueño de La Sirena: "Congelar un trozo de pescado en casa es de lo peor que puedes hacer"

José Elías, dueño de La Sirena: "Congelar un trozo de pescado en casa es de lo peor que puedes hacer"

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la 41ª Reunión del Cercle d’Economia 2026

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la 41ª Reunión del Cercle d’Economia 2026

Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT

Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT

Ya es oficial: el BOE confirma el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral