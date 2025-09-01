Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: "Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes"

A la vuelta de las vacaciones son muchos los españoles que sufrían porqué su vivienda no hubiera sido okupada, o por si había sido asaltada por ladrones.

Por ello, los propietarios de casas y pisos nunca cesan en su intención de mejorar el máximo posible la seguridad de sus inmuebles con alarmas o sistemas de aviso a policía.

Ahora, gracias a las redes sociales la posibilidad de conocer rápidamente qué tipo de cerradura es más segura está a tan solo unos pocos 'scrolls' en la pantalla del teléfono. También han abierto una nueva forma de comunicación entre los especialistas y los interesados, con vídeos que recomiendan las mejores cerraduras, por ejemplo.

Es el caso de Daniel Mateo, un cerrajero zaragozano con casi tres décadas de experiencia en el sector que suele publicar vídeos a través de TikTok bajo el pseudónimo 'El cerrajero de TikTok'. En su última publicación, muestra la fragilidad de un tipo de cerradura muy común en las puertas de las casas y pisos de España de la marca guipuzcoana Escurra.

"Si tienes este bombín, deberías de cambiarlo cuanto antes", comenta el especialista en la descripción del documento.

Para corroborarlo, Mateo enseña lo fácil que es clonar la dentadura del cerrojo de esta marca con una llave lisa y un aluminio, una de las técnicas más fáciles para entrar en propiedades sin llave.

"Es así de fácil", comenta el experto mientras muestra como con un poco de juego, la llave y el metal terminan entrando por el surco de la cerradura y terminan girando el bombín: "¿De verdad seguís cerrando vuestra puerta de casa con esto? Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes" comenta a sus seguidores, enfatizando la necesidad de cambiar el tipo de seguro en la puerta.

Por el otro lado, la empresa Leroy Merlín publicaba hace unos meses en su blog que lo más seguro, en este sentido, serían los bombines de alta seguridad, aquellos que cuentan con "antiganzúa, antitaladro, antimordaza, antibumping y doble embrague, con un sistema de copia de llave que requiere tarjeta identificativa con número de serie".