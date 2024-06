Cepeda se va de la lengua y estalla contra 'Operación Triunfo': "Me va a caer la de Dios"

Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Luis Cepeda participó en 'OT 2017' con otros artistas como Alfred, Amaia, Ana Guerra o Lola Índigo. El que tuvo una historia de amor con Aitana tras salir del concurso, ha sorprendido a muchos tras su confesión en el pódcast Animales Humanos.

El artista ha anunciado que ya puede "volver al ruedo" y que está cerrando gira, ya que ha tenido un año un poco complicado con la discográfica y no ha podido sacar canciones: "Son decisiones de la discográfica por temas de gente nueva, de que también avisé de que me quería ir y quería ser independiente, y cuando le dices eso, ellos hacen todo lo posible para que no puedas hacer música de manera independiente".

Cepeda ha explicado que estas declaraciones pueden tener muchas críticas: "Es un tema peliagudo porque me va a caer la de Dios, pero es la verdad. La discográfica no es un hada madrina que esté cumpliendo tus deseos. Tú tienes que dar de comer a todos los trabajadores. Es una empresa que mira para sí misma y los números".

Ibai, el presentador, le ha comentado que corren los rumores de que los concursantes de 'OT 2017' tienen mucho dinero gracias a las giras y a la venta de discos, algo que ha desmentido: "¿De verdad vamos a abrir ese melón? Ni soy millonario, ni he estado bien para nada. A mí me han tangado por todos lados, igual que al resto de los 16".

Cuando le ha preguntado sobre si se les pagó grandes cantidades de dinero en la gira que se celebró en el Bernabéu, el gallego ha asegurado que no puede decir cifras, pero que no estaba bien pagado: "De 80.000 personas, con una media de 50 euros la entrada... Unos 4 millones de euros (...) Entre la producción y todo (...) Eso es lo que se llevó todos los organizadores, la discográfica, GestMusic, y nosotros no".

El artista le ha confesado la cifra a Ibai y le ha preguntado si lo ve normal, a lo que el presentador ha respondido tajante: "No, desde luego que es desproporcional".

Tras esto, Cepeda ha confesado que lo hizo por compromiso: "Ahí dije 'lo voy a hacer porque he firmado, pero cuando no tenga ningún tipo de responsabilidad con vosotros os mando a tomar vientos', y así fue".