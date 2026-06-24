¿Qué centros comerciales abren hoy, 24 de junio en Barcelona por Sant Joan y cuáles cierran?

El miércoles 24 de junio se celebra Sant Joan en Catalunya, una de las festividades más importantes del calendario autonómico. Tras la verbena del 23 de junio, marcada por hogueras, petardos y celebraciones en la calle, llega el día festivo oficial, una jornada que cada año genera dudas sobre la apertura de centros comerciales en Barcelona y el resto de la comunidad.

Se trata de un festivo que no forma parte de los días de apertura comercial general autorizados en Catalunya. Por este motivo, la mayoría de centros comerciales optan por el cierre de sus tiendas durante toda la jornada, limitando su actividad únicamente a determinados espacios de ocio o restauración en algunos casos.

En general, complejos comerciales como La Maquinista, Gran Via 2, Splau, Finestrelles, Baricentro o Sant Cugat Centre Comercial no abrirán sus tiendas el próximo 24 de junio. En estos espacios, lo habitual es que los establecimientos comerciales permanezcan cerrados, aunque algunos servicios de restauración o cine pueden mantener actividad con horarios especiales.

También en la provincia de Barcelona, centros como Viladecans The Style Outlets o Barnasud suelen seguir la misma dinámica de cierre de tiendas durante Sant Joan, aunque pueden funcionar parcialmente las zonas dedicadas al ocio o la restauración, dependiendo de cada complejo.

En el caso de Barcelona ciudad, la situación es distinta en algunos puntos concretos. Maremagnum es el único gran centro comercial que permanece abierto durante todo el año, incluidos domingos y festivos, por lo que también abre el 24 de junio con normalidad.

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Fuera de Barcelona, en provincias como Tarragona, Girona o Lleida, la tendencia es similar: la mayoría de centros comerciales cierran sus tiendas durante Sant Joan, aunque algunos mantienen abiertos restaurantes, cines o zonas de ocio. Ejemplos como Espai Gironès o Parc Central de Tarragona suelen mantener actividad parcial en estos sectores.