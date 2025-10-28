NUTRICIÓN
¿Qué cena Pablo Motos? Así es la dieta de 5 ingredientes que sigue el presentador de 'El Hormiguero'
El showman confiesa cuál es una de las claves principales que sigue para estar en buena forma
Más allá de la labor que Pablo Motos hace al sostener uno de los programas más vistos de la televisión en pleno 'prime time', el presentador es conocido por otras facetas sobre las que se ha sincerado en más de una ocasión.
Y es que una de las más reconocibles tiene que ver de la gala que hace Pablo Motos de llevar una vida saludable, compaginando una dieta sana con ejercicio físico recurrente para mantenerse en forma.
En este mismo sentido, el presentador de 'El Hormiguero' ha contado en el último capítulo del podcast 'Tengo un Plan' en qué consisten sus cenas principalmente.
De esta manera, todo tiene que ver con lo que en uno de los últimos programas de 'El Hormiguero' se ha denominado como "la papota", pero ¿en qué consiste esta últimamente?
Se trata de un líquido que Pablo Motos ingiere todos los días y que se encuentra compuesto por los siguientes ingredientes: suero de leche de proteína, cacao puro, semillas de lino, fresas y leche de avena.
Con esta mezcla ganadora de ingredientes sanos, Pablo Motos obtiene una importante carga nutritiva antes de dormir que, además, consigue un muy buen equilibrio en cuanto a macrocomponentes.
Así es como el propio Pablo Motos asegura que todos los ingredientes de "la papota" son muy sanos, convirtiéndola en una cena ideal para mantener su línea en todo momento.
Y tú ¿qué piensas de la cena que Pablo Motos toma todos los días para esta en forma? Te animo a compartir tu opinión en la caja de comentarios.
