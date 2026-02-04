La cena más fácil en menos de cinco minutos del Chef Dani García: "Solo necesitas una lata de atún y un huevo"

Cada vez es más difícil encontrar el tiempo necesario para cocinar, sobre todo, si tus horarios laborales no dejan márgenes suficientes como para dedicarte a conciencia a esta actividad. No obstante, el Chef Dani García ofrece una alternativa que puede solucionarte la vida en según qué circunstancias.

En este caso en concreto, el experto cocinero compartía una receta en su canal que consiste en una cena saludable que se puede preparar en menos de 5 minutos. Además, solo necesitaremos dos ingredientes principales muy fáciles de conseguir:

Una lata de solomillo de atún

Un huevo

Aceite de girasol

Vinagre de Jerez o zumo de limón

El pan que más te guste (él recomienda el de estilo rústico)

Sal

Pasta de miso (este no es imprescindible para la receta)

El plato en cuestión consiste en una tostada de atún y mayonesa gratinada. Lo primero que haremos, de esta manera, será abrir la lata del solomillo de atún y separarlo de su aceite, dado que usaremos este último para elaborar la salsa.

Como segundo paso, tendremos que echar el huevo y el aceite en el vaso de la túrmix. Eso sí, antes de batirlo, lo ideal es que eches un poco de sal y las gotas de vinagre que se mencionaba en la lista de ingredientes.

En este momento, deberás emulsionar la mezcla hasta que se convierte en mayonesa. Mientras lo haces, puedes ir tostando un par de rebanadas de pan rústico hasta que quede en el punto de textura que más te guste.

Ahora toca montar la tostada: deposita el atún desmenuzado sobre la rebanada de pan (puedes untarle antes un poco de pasta de miso si tienes a mano) y aplícale una capa de la mayonesa por encima.

Como remate final, el Chef Dani García recomienda pasar el soplete durante unos segundos por la mayonesa con el objetivo de que esta se gratine y adquiera una textura diferente. En menos de 5 minutos, tendrás una cena saludable y, más importante aún, fácil de preparar.