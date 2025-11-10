FAMOSOS
Así fue la cena exclusiva de 313 libras de la madre de Lamine Yamal: "Fue extraño, los invitados bailaron a la conga con Sheila"
Pese a que inicialmente se iba a celebrar en un hotel de cinco estrellas, finalmente la cena se trasladó al Leonardo Royal Hotel, también en Londres pero de menor categoría, aunque el precio no varió
Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, celebró la espera cena en Londres. A finales de septiembre, Sheila anunció que iba a organizar una cena especial de Navidad, exclusiva para sus seguidores. Una celebración para conocer en persona a Sheila, la madre de Lamine. Este viernes 7 de noviembre, se hizo realidad en el 'The Leonardo Royal Hotel London City', de 19:30 a 00:00. Inicialmente, se iba a hacer en un hotel de cinco estrellas, pero Sheila cambió los planes y la realizó en otro hotel
"Debido a las solicitudes de una ubicación más céntrica y con mejor acceso al transporte, ¡el evento se traslada a un nuevo lugar!", señalaba la agencia en un comunicado en Instagram. Asistir a la cena para conocer a la madre del '10' culé, no iba a ser barato, aunque redujo los precios fijados inicialmente.
Los privilegios de la cena
Había tres tipos de entradas para la cena de Navidad. La Silver, la intermedia y la VIP. El precio de entrada básica eran de unos 100 euros, el intermedio de 170 euros y el VIP de 330 euros. La diferencia entre tickets era el menú y el momento exclusivo de estar con la madre de Lamine, aunque no se terminó de cumplir.
Todos pudieron conocerla, aunque si tenías la entrada simple, solo podías hacerte una foto grupal. Todos los menús incluían un cóctel al inicio y el menú de tres platos a elegir entre dos opciones.
El menú no terminó de convencer
En cuanto a la comida, los presentes comentaron que el menú fue sencillo y correcto. El salón resultaba algo frío, sin ningún tipo de adorno navideño. Aunque los platos se presentaban con cierto aire de alta cocina, el resultado fue bastante común. “Las raciones eran pequeñas”, señaló uno de los asistentes.
Entre los menús servidos se incluía un pastel de eglefino, tortellini rellenos de espinacas y ricotta, y una panna cotta de coco. Como primer plato se ofreció una ensalada de tomate, compuesta por unas pocas rodajas finas y un toque de mozzarella.
El segundo consistía en una pechuga de pollo al horno con patatas y zanahorias, que tampoco destacaba por su abundancia. El postre, un pudding con salsa de caramelo, fue lo más generoso y sabroso del conjunto.
La responsable del evento, acompañada por Benjamín Zarandona, exfutbolista del Betis, animó la velada bailando la conga entre los invitados. Una idea diferente y en la que los clientes pudieron disfrutar de una velada con la madre de una estrella mundial.
