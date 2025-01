Los 'celos' de Enzo Fernández: el motivo por el que ha vuelto con su expareja

Enzo Fernández está en boca de todos, y no por su rendimiento en el terreno de juego. Aunque el jugador del Chelsea se ha ganado la confianza de Enzo Maresca y se ha convertido en una pieza imprescindible en los esquemas del técnico, también está viviendo novedades a nivel personal.

Y es que el futbolista argentino, según apuntan las últimas informaciones, se habría reconciliado con su expareja Valentina Cervantes. Enzo finalizó la relación de forma repentina con la chica el pasado mes de octubre tras seis años juntos y tener dos hijos en común. Sin embargo, hay un motivo que ha llevado al campeón del mundo a luchar para restablecer el romance.

El programa 'A la tarde' de América TV contó que Enzo Fernández ha querido reconquistar a su expareja después de conocer que un compañero de la selección argentina habría tratado de seducir a la mujer. La identidad del futbolista no ha sido revelada, pero sostienen que es la razón que ha llevado a Enzo a repensarse su relación con Valentina Cervantes.

Los rumores sobre una posible reconciliación se alimentaron tras la publicación de una foto de Valentina desayunando con vistas al Coliseo de Roma. Los seguidores repararon en que hay dos tazas de café en la imagen y especularon con que una de ellas pertenecía a Enzo Fernández.

Hace unos meses, Valentina no pudo contener la emoción en 'La Nación' hablando de su ruptura con el centrocampista del Chelsea. "Le mandé un mensaje. Le puse que me encantó haberlo acompañado, que él cumpla su sueño y haber estado yo presente ahí". Asimismo, también reveló una frase que le solía repetir. "Para mí no sos campeón del mundo. Para mi sos Enzo".

No obstante, parece que la pareja se ha querido dar una segunda oportunidad. Además, el periodista Pepe Ochoa informó de que ambos ya han sido 'cazados' caminando de la mano por las calles de Londres.