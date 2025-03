Celia Villalobos amenaza con irse de laSexta tras una discusión: "Me largo, no lo voy a permitir"

Este sábado, Celia Villalobos ha acudido a 'laSexta Xplica' como tertuliana. La malagueña ha intentado defender la postura de Carlos Mazón, después de la multitudinaria marcha ciudadana que se ha producido sobre su gestión de la DANA.

Según las fuentes, cerca de 25.000 personas se han reunido para exigir responsabilidades al presidente de la Generalitat. El programa ha comenzado su emisión con las imágenes de la manifestación, y estableciendo un debate sobre la situación política de la Comunidad Valenciana.

La exdiputada del PP comenzó destacando la importancia de seguir el desarrollo del proceso judicial. "Hay una jueza de instrucción que hará un informe para el paso siguiente. Será un juzgado que el que tenga que acusar a las personas que tenga que hacerlo", comenzó.

"Aquí hay un principio, el de inocencia de cualquier persona humana, porque yo he escuchado a mi amiga la Montero decir que cómo es posible que sea más importante el hecho de considerarte la defensa de la inocencia salvo que haya una sentencia firme. Esto es aplicable al señor Mazón, a Sánchez, a Ábalos... Porque el principio principal de la justicia es el de la inocencia y eso es aplicable a todo el mundo y, por supuesto, a Mazón", desarrollaba la colaboradora.

No obstante, Villalobos ha reconocido que Mazón sí ha cometido errores políticos. "Por supuesto, unos cuantos. Por ejemplo, confiar en las administraciones. He pecado de inocencia", aclaraba.

Los tertulianos de la mesa no estaban muy de acuerdo con la exalcaldesa, generando una tensa discusión. De hecho, tras varias réplicas, Villalobos ha amenazado con marcharse del plató.

"Yo me voy. Yo no soy el muñeco del 'pim pam pum' para que digáis lo que queráis decir contra Mazón. No lo voy a consentir. Me largo ahora mismo. Yo no he venido a este programa para que me utilicéis todos como el muñeco", aseguraba mientras se levantaba de su silla.

Sin embargo, optó por quedarse en el programa. "Cuando mezclamos la política con los sentimientos de la gente, a mí me da un poco de vergüenza. Yo soy Celia Villalobos y pienso de forma independiente como he hecho toda mi vida. No me vuelvo a sentar aquí a hablar del señor Mazón, lo tengo muy claro. Déjame que hable, porque no voy a volver a hablar, ya os lo digo", sentenciaba.