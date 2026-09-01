Celia Cuccittini, madre de Leo Messi: "Su padre siempre decía: '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto, increíble"

Era un secreto a voces, pero ayer Leo Messi lo hizo oficial. El futbolista del Inter de Miami deja la selección argentina tras más de 20 ños defendiendo a su país. El ex del FC Barcelona disputó su último partido ante España en la final del Mundial de 2026, disputada en el MetLife Stadium. El rosarino no pudo alzar la Copa del Mundo, pero se va por la puerta grande, especialmente después de conquistar el título en 2022.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", empezó diciendo en el comunicado compartido a través de sus redes sociales.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años", comentó en el escrito.

Leo Messi se despide de la selección argentina con un palmarés de leyenda / EFE

La madre de Leo Messi se abre en canal

La noticia, aunque esperada, dio la vuelta al mundo. En Argentina, muchos lamentan su retirada, ya que consideran que todavía le quedan varios años de buen fútbol, como demostró en la cita mundialista, donde fue clave para que su selección alcanzara la final de la competición.

A pesar de tratarse de una decisión consensuada con su familia, su madre, Celia Cuccittini, se encuentra afectada, tal y como explicó al medio argentino América TV.

"Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz", expresó la madre del atacante del Inter de Miami.

Jorge Messi y Leo Messi / Archivo

En ese instante, Celia recordó una frase que siempre decía su marido, Jorge Messi, que falleció el pasado 8 de agosto.

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"El papá siempre decía: '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto, increíble", desveló al medio de comunicación argentino.