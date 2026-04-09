Celestino Menéndez, 85 años: "Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra"

La mayoría de las personas están obsesionadas con llegar en buena forma física a la vejez, con el fin de lograr una longevidad saludable. Esto es fácil de lograr si se adopta un estilo de vida activo y equilibrado, donde es fundamental realizar una dieta rica en nutrientes y hacer ejercicio regular, entre otros aspectos.

Desde 'La Nueva España', la periodista Paula Tamargo ha contactado a Celestino Menéndez García, más conocido entre sus familiares como Tino, quien, a sus 85 años, aún sigue trabajando en el campo. Actualmente, está sembrando las fabas de mayo en su huerta de Castañeo, en Grado.

Esta ha sido su manera de vivir toda su vida, cultivar para llevar la cosecha directamente a su mesa, siempre con productos de temporada, una de las claves que le ha permitido llegar a su edad en excelente estado físico.

Tino reconoció a 'La Nueva España' cuál es su menú diario: "Yo como potaje todos los días. Un día garbanzos, otro lentejas, otro día las fabas de mayo, con un poco de gocho, no mucho, porque soy muy metódico".

También, desveló cómo se hace la "mejor" menestra que se puede comer: "Una faba de mayo, un arvejo y unas patatinas, y luego un poco de carne por el medio".

Tino se mantiene saludable comiendo lo que cultiva en su huerta y trabajando la tierra a diario. Para sembrar las fabas de mayo, comparte algunos consejos basados en su vasta experiencia, que comenzó siendo un niño, cuando acompañaba a su familia a vender al mercado de Grado, al que ha asistido durante 70 años.

¿Tiernas o grandes?

"Las fabas de mayo yo las siembro en dos hileras, porque es bueno que les entre el aire, el sol, que no estén muy amontonadas. Pasa también con las zanahorias, que si las pones muy juntas se comen unas a las otras. A la faba si no le entra el sol, que es primordial, a la mitad de la rama, al estar muy amontonada, le cae la flor. Pero si las semas así en dos hileras alrededor de la tierra, pues luego dan el doble", compartió Tino.

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Se recogen cuando están "grandinas", aunque algunos las comen cuando aún están tiernas. "Se puede quitar, aunque todavía no tenga apenas faba adentro, para hacer una menestra", recomendó.