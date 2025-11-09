Famosos
Así celebró 'Sir' David Beckham su nombramiento como caballero: Fiesta con amigos y champán 'barato'
El exfutbolista disfrutó de una noche de fiesta con sus amigos e hijos en un pub en el corazón de Inglaterra donde también había gente corriente
El empresario, modelo, exfutbolista y ahora Sir, David Beckham sigue disfrutando de su nombramiento como caballero de la semana pasada de las manos del mismísimo rey de Inglaterra, Carlos III.
Tras la celebración formal celebrada poco después de conseguir el título, ahora ha llegado el turno para hacer lo propio de forma más distendida y con los amigos de toda la vida, aunque también había su hijo, Cruz, con su gente de confianza.
De hecho, el joven Beckham demostró sus dotes para cantar e interpretó algunos éxitos de Oasis y los Rolling Stones, además de una canción escrita especialmente para la ocasión donde se resaltaba el estatus de caballero de su padre.
Lejos de ocultarse en el reservado del pub The Bull, en Costwolds, al noroeste de Londres, donde los Beckham cuentan con una casa valorada en 12 millones de libras.
En lugar de querer pasar la noche sin querer ser visto, David se mostró muy animado y, junto con su grupo, se animaron a bailar con el resto de clientes que disfrutaban de la música, que se quedaron alucinados de compartir fiesta con Beckham, según apunta la prensa británica, e incluso se fotografió con algunos de ellos al terminar la celebración: "Parecía una fiesta de Nochebuena", apuntaba un asistente a la fiesta a 'The Sun'.
Los formalismos quedaron en el Castillo de Windsor la semana pasada con el nombramiento del inglés, ya que en esta ocasión el menú estuvo compuesto por ostras y cordero a la barbacoa con patatas asadas.
Donde no se estuvo de nada fue en la bebida, ya que agotó las existencias del local de champán, a 55 libras cada botella, un precio que no es excesivamente alto para un Sir, pero que seguramente terminaron haciendo subir la cuenta varios centenares de libras. Además, también consumieron cerveza, tomaron margaritas e incluso espresso martinis.
Esta es la segunda de las celebraciones de Sir David, ya que tras el nombramiento como caballero acudió al restaurante del famoso chef Gordon Ramsey para una primera fiesta.
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- Indignación entre los jubilados: la Seguridad Social castigará también a quienes se retiren con más de 40 años cotizados
- Buenas noticias para los pensionistas: este es el día en que cobrarán la paga extra de Navidad
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
- Los jubilados explotan: 'Hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar
- El último gol de Memphis Depay en Brasil: Una 'influencer' anuncia que está embarazada del futbolista
- Qué hacer si llega esta carta de la Agencia Tributaria a casa y mis padres o yo somos mutualistas
- Un autónomo, preocupado por su pensión en el futuro: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes