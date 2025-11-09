Así celebró 'Sir' David Beckham su nombramiento como caballero: Fiesta con amigos y champán 'barato'

El empresario, modelo, exfutbolista y ahora Sir, David Beckham sigue disfrutando de su nombramiento como caballero de la semana pasada de las manos del mismísimo rey de Inglaterra, Carlos III.

Tras la celebración formal celebrada poco después de conseguir el título, ahora ha llegado el turno para hacer lo propio de forma más distendida y con los amigos de toda la vida, aunque también había su hijo, Cruz, con su gente de confianza.

David Beckham es nombrado caballero por el rey inglés, Carlos III. / Jonathan Brady / AP

De hecho, el joven Beckham demostró sus dotes para cantar e interpretó algunos éxitos de Oasis y los Rolling Stones, además de una canción escrita especialmente para la ocasión donde se resaltaba el estatus de caballero de su padre.

Lejos de ocultarse en el reservado del pub The Bull, en Costwolds, al noroeste de Londres, donde los Beckham cuentan con una casa valorada en 12 millones de libras.

Cruz Beckham, junto con sus amigos en la fiesta de su padre. / The Sun

En lugar de querer pasar la noche sin querer ser visto, David se mostró muy animado y, junto con su grupo, se animaron a bailar con el resto de clientes que disfrutaban de la música, que se quedaron alucinados de compartir fiesta con Beckham, según apunta la prensa británica, e incluso se fotografió con algunos de ellos al terminar la celebración: "Parecía una fiesta de Nochebuena", apuntaba un asistente a la fiesta a 'The Sun'.

Los formalismos quedaron en el Castillo de Windsor la semana pasada con el nombramiento del inglés, ya que en esta ocasión el menú estuvo compuesto por ostras y cordero a la barbacoa con patatas asadas.

David Beckham antes de la fiesta con amigos por su nombramiento como caballero. / The Sun

Donde no se estuvo de nada fue en la bebida, ya que agotó las existencias del local de champán, a 55 libras cada botella, un precio que no es excesivamente alto para un Sir, pero que seguramente terminaron haciendo subir la cuenta varios centenares de libras. Además, también consumieron cerveza, tomaron margaritas e incluso espresso martinis.

Esta es la segunda de las celebraciones de Sir David, ya que tras el nombramiento como caballero acudió al restaurante del famoso chef Gordon Ramsey para una primera fiesta.