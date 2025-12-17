Celebra las fiestas con la cerveza de Navidad de DAMM

Cuando se acerca diciembre, Damm se impregna del espíritu de las fiestas y sus maestros cerveceros retoman una de las tradiciones más queridas de la casa: la Cerveza de Navidad 2025-2026. Una receta especialmente pensada para acompañar la gastronomía navideña, creada para compartir y celebrar todo aquello que hace especial esta época del año.

La Cerveza de Navidad nació en los años cincuenta de la mano de los maestros cerveceros de Damm, como un regalo especial para los trabajadores de la compañía y sus familiares y amigos. Con el tiempo, esta cerveza se convirtió en todo un símbolo de la cervecera, motivo por el cual, en el invierno de 2013, Damm decidió abrir esta tradición al público, lanzando una edición limitada que desde entonces anuncia la llegada de las fiestas.

Elaborada exclusivamente con ingredientes 100% naturales —agua, malta de cebada, arroz y lúpulo—, la Cerveza de Navidad 2025 refleja la experiencia y la pasión de los maestros

cerveceros de Damm. El resultado es una Strong Lager de 6,5% vol., de color roble con reflejos anaranjados, brillante y de espuma compacta. En nariz, destaca por sus notas afrutadas de melocotón maduro y manzana, combinadas con matices de pan tostado y un sutil toque cítrico que aporta frescor. En boca, es voluminosa, cremosa y equilibrada, con un amargor suave que invita a disfrutarla junto a los sabores intensos de la gastronomía navideña.

Pensada para maridar con la gastronomía tradicional de la Navidad, la Cerveza de Navidad es la compañera perfecta para cualquier celebración. Como explica Karen Peiró, maestra cervecera de Damm, “la Cerveza de Navidad es mucho más que una edición especial. Es nuestra manera de cerrar el año haciendo lo que más nos gusta: elaborar cerveza y compartirla con todos. Por eso, cada año la hacemos con la misma ilusión, pensando en todas las personas que brindarán con ella durante estas fechas tan especiales.” La Cerveza de Navidad 2025-2026, ya disponible en supermercados y en la tienda online de Damm, llega un año más en formato de 66 cl, ideal para regalar o brindar en la mesa. Con una imagen elegante y festiva, esta edición limitada consolida una tradición que ha pasado de generación en generación, manteniendo vivo el espíritu con el que nació hace más de siete décadas: celebrar la magia de la Navidad, brindar por las experiencias vividas y dar la bienvenida a todo lo que está por venir.