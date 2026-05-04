Cecilia Gómez (93 años) revela el secreto sobre su longevidad: "Me siento como si tuviera 50 años"

Muchos expertos coinciden en cuáles son las claves para mejorar la longevidad de cualquier persona, y el caso de Cecilia Gómez es uno que sirve como ejemplo claro que prueba la eficacia de los métodos más populares.

En este caso en concreto, la mujer de 93 años de edad, revela que su secreto para estar en plena forma pasa por dos hábitos concretos: en primer lugar, hacer ejercicio de forma frecuente y, en segunda instancia, comer de forma saludable.

En cuanto al primero, Cecilia afirma que ir al gimnasio "es su religión". En una reciente entrevista para Bussiness Insider, esta última comenta que actualmente intercala ejercicios de fuerza (de carácter ligero) y cardio.

En referencia a lo segundo, Cecilia afirma que las legumbres son el otro secreto de su longevidad. Concretamente, la mujer utiliza las alubias como elemento básico en su dieta, las cuales suele acompañar con arroz y verduras.

No obstante, el secreto de Cecilia iría más allá y consistiría en la cantidad de años que ha dedicado a construir y mantener unos hábitos saludables. En este sentido, su hija afirma que Cecilia ha practicado actividades al aire libre durante toda su vida.

En este sentido, la propia Cecilia recalca que actualmente puede "jugar al fútbol, baloncesto o hacer lo que sea"; actividades que recalca como pilar básico para su estado de salud actual.

Esto último se conforma, además, como motor subliminal de la longevidad de Cecilia. Al pararse a pensar en ello por un instante, la fórmula ganadora de la misma queda al descubierto, y todo pasa por tener una buena red social de apoyo:

El hecho de hacer actividades al aire libre le ha permitido conocer gente con el que compartir intereses y aficiones, manteniéndose animada en todo momento para cuidar de sí misma y sirviendo como factor de protección para frenar el deterioro físico y cognitivo que se experimenta a esas edades.