CCOO desconvoca la huelga de FGC en pleno Mobile World Congress por un error que la hacía ilegal

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha desconvocado la huelga prevista en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prevista durante la semana del Mobile World Congress, una de las citas internacionales más importantes que acoge Barcelona.

¿Por qué se ha desconvocado la huelga de FGC?

¿El motivo? Según ha comunicado el sindicato, la decisión se toma "en un ejercicio de responsabilidad" para proteger jurídicamente a la plantilla. Fuentes sindicales apuntan a que la razón real estaría en un error en la tramitación formal de la convocatoria, que no habría sido notificada a la empresa con la antelación legal necesaria, lo que convertía a la protesta, en una huelga irregular.

Los paros estaban previstos para el 2 de marzo, coincidiendo con la jornada inaugural del Mobile, y de forma parcial en los días posteriores, afectando a turnos clave de madrugada, mañana y tarde.

La cancelación, como imaginaréis, supone un alivio para miles de asistentes al congreso y trabajadores que dependen de FGC para desplazarse hasta su lugar de trabajo habitual.

CCOO denuncia incumplimientos del convenio firmado en septiembre de 2024, acuerdos que ya sirvieron para frenar una huelga anterior. El sindicato advierte que convocará nuevas movilizaciones tras verse obligado a cancelar esta huelga "para dar continuidad a nuestras reclamaciones".

Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) mantiene sus protestas y acusa a FGC de minimizar el seguimiento de los últimos paros que han tenido lugar en la empresa.

A pocos días de que comience el Mobile World Congress en Barcelona, el transporte ferroviario catalán evita un nuevo conflicto que amenazaba con impactar de lleno en la movilidad de la ciudad condal y de buena parte de la provincia.