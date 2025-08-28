Cazada: Irene Rosales, en una cita poco después de romper con Kiko Rivera

Es la noticia más inesperada del verano, o quizás no tanto si analizas el historial de idas y venidas de sus protagonistas: Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto fin a su relación después de más de 11 años. Una ruptura sorpresa que ha pillado desprevenidos a prácticamente todos los integrantes de la prensa rosa española.

Se desconoce en realidad el motivo de la separación, pero 'TardeAR' ha mostrado unas imágenes que no han pasado desapercibidas: Irene Rosales ha sido cazada en una cena muy animada con un joven con el que se nota cierta complicidad.

La pregunta que muchos se hacen ahora es si la ex de Kiko Rivera tiene una nueva pareja, algo que no ha confirmado ninguna de las partes implicadas en esta historia.

Sin embargo, las imágenes de Irene Rosales con otro hombre no dejan lugar a dudas: "están en una actitud muy cómplice", dicen en el programa de Telecinco.

Testigos de este encuentro aseguran a 'TardeAR' que Irene Rosales "ha estado muy natural, vestida con un vestido negro y botines y con una sonrisa permanente en la cara". Tras la cena, ambos se han marchado juntos en el mismo coche.

Paloma Barrientos, una de las colaboradoras del magacín, describe la situación de forma muy clara: "la carita de Irene es de coqueteo", algo que han compartido muchos de sus compañeros en plató, quienes creen que lo que hay entre Irene y el chico misterioso que le acompañaba era algo más que una simple amistad.

Raquel Bollo, amiga muy cercana de la familia, niega esta información: asegura que Irene y el joven son tan solo amigos y que a partir de ahora, ella "va a seguir viéndose con gente. Necesita airearse, salir de la rutina y respirar".

En cualquier caso, parece que la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales va a dar de qué hablará y protagonizará buena parte de la prensa del corazón de principios de septiembre.