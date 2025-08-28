Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Cazada: Irene Rosales, en una cita poco después de romper con Kiko Rivera

La pareja confirmó esta semana su ruptura definitiva

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación

Sara Fernández

David Cruz

David Cruz

Es la noticia más inesperada del verano, o quizás no tanto si analizas el historial de idas y venidas de sus protagonistas: Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto fin a su relación después de más de 11 años. Una ruptura sorpresa que ha pillado desprevenidos a prácticamente todos los integrantes de la prensa rosa española.

Se desconoce en realidad el motivo de la separación, pero 'TardeAR' ha mostrado unas imágenes que no han pasado desapercibidas: Irene Rosales ha sido cazada en una cena muy animada con un joven con el que se nota cierta complicidad.

La pregunta que muchos se hacen ahora es si la ex de Kiko Rivera tiene una nueva pareja, algo que no ha confirmado ninguna de las partes implicadas en esta historia.

Sin embargo, las imágenes de Irene Rosales con otro hombre no dejan lugar a dudas: "están en una actitud muy cómplice", dicen en el programa de Telecinco.

Testigos de este encuentro aseguran a 'TardeAR' que Irene Rosales "ha estado muy natural, vestida con un vestido negro y botines y con una sonrisa permanente en la cara". Tras la cena, ambos se han marchado juntos en el mismo coche.

Paloma Barrientos, una de las colaboradoras del magacín, describe la situación de forma muy clara: "la carita de Irene es de coqueteo", algo que han compartido muchos de sus compañeros en plató, quienes creen que lo que hay entre Irene y el chico misterioso que le acompañaba era algo más que una simple amistad.

Raquel Bollo, amiga muy cercana de la familia, niega esta información: asegura que Irene y el joven son tan solo amigos y que a partir de ahora, ella "va a seguir viéndose con gente. Necesita airearse, salir de la rutina y respirar".

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, parece que la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales va a dar de qué hablará y protagonizará buena parte de la prensa del corazón de principios de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  2. Tomás Roncero lanza sus apuestas de la temporada 2025/26 en 'El Chiringuito' y desata la polémica en redes sociales
  3. Un español que vive en Alemania destapa su sueldo: 'Impensable en España
  4. Pedro Baños, sobre la diferencia de mentalidad entre los chinos y los españoles: '¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey encienden las alarmas en España: 'Empezaremos los primeros días de septiembre con…
  6. Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
  7. Ikea arrasa con el zapatero corredero que es perfecto para la entrada de casa
  8. ¿Camiseta auténtica o imitación? Un experto revela cómo distinguirlas fácilmente

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Galicia controla los peores incendios de su historia mientras Ourense recibe a los Reyes

Galicia controla los peores incendios de su historia mientras Ourense recibe a los Reyes

Josep Pedrerol y Edu Aguirre incendian las redes con sus polémicas apuestas de la temporada

Josep Pedrerol y Edu Aguirre incendian las redes con sus polémicas apuestas de la temporada

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

El PP denuncia los "chantajes y amenazas" del Gobierno por la acogida de menores: "No lo vamos a permitir"

El PP denuncia los "chantajes y amenazas" del Gobierno por la acogida de menores: "No lo vamos a permitir"

El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"

El Gobierno reta al PP: "¿Por qué si los menores son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?"

La justicia británica deja en libertad provisional al actor de 'Top Boy' Micheal Ward, acusado de violación

La justicia británica deja en libertad provisional al actor de 'Top Boy' Micheal Ward, acusado de violación

Directo | Marlaska sobre los incendios: "No hemos actuado tarde, sino con previsión"

Directo | Marlaska sobre los incendios: "No hemos actuado tarde, sino con previsión"