Cayetana Guilén Cuervo revela en 'El Hormiguero' el motivo por el que no desvela su edad: "No quiero porque..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha recibido hoy a Cayetana Guillén Cuervo y Macarena Gómez para charlar sobre el movimiento The Silver Credit del que son embajadoras junto a otras actrices españolas de reconocido prestigio. El objetivo es recordar la necesidad de crear más papeles protagonistas para mujeres mayores de 50 años.

Nada más al empezar el programa, Motos se ha equivocado tras nombrar a Macarena Gómez como a Macarena García. Una confusión que ni se había dado cuenta la artista, pero que el equipo de Atresmedia no ha pasado por alto. En el inicio de la entrevista, Gómez ha querido animar a todos los productores y guionistas a que se unan a este movimiento para que escriban papeles de mujeres de más de 50 años.

La actriz Guillen Cuervo ha desvelado el motivo por el cual no dice nunca su edad. "No quiero porque tengo soy activista cultural y de todo lo que se me pone por delante. Tú me tienes que juzgar y recibir por la energía que yo te transmito y mi actitud. Pasa con las mujeres. Si ya dices mi edad, ya me estás etiquetando en una forma de ser o por mi edad. Me jode mucho. La edad es un prejuicio. A mí quiéreme, ódiame o lo que quieras pero no por mi edad", ha admitido a Motos.