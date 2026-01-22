Podrías estar causando daños irreversibles a tu oído: Lo que no te dicen del uso continuado de auriculares

Como sociedad hemos normalizado pasear por la calle con auriculares, ya sea escuchando música, un podcast o lo que sea que nos apetezca en ese instante. Sin embargo, esta práctica tan común puede acabar teniendo efectos nocivos en nuestro oído.

Los auriculares, con un uso moderado

De este modo, la otorrino Anna Mateo del hospital Vall d'Hebron ha realizado una serie de comentarios a tener muy en cuenta para cuidar la capacidad de nuestros oídos, comenzando por lo que ha denominado como el sistema '60/60'.

Este modelo que defiende la experta es el que expresa que, a lo largo de un día, es recomendable utilizar auriculares solamente durante 60 minutos, y además estos deben estar ajustados para que el volumen del audio se quede en un 60% de la capacidad máxima.

La otorrino maquilla sus palabras: asegura que estar escuchando música con auriculares de forma continuada y a un volumen elevado, puede acabar causando daños irreversibles en nuestra capacidad auditiva.

La especialista apunta también que unos primeros indicios de que los auriculares pueden estar haciendo mella en nuestro oído es si nos damos cuenta de que se hace necesario que nos repitan palabras, o si no acabamos de poder identificar de dónde provienen ciertos sonidos.

Similarmente, Anna Mateo aclara que es más recomendable utilizar auriculares de diadema. Esto se debe a que con estos no se provoca fricción o irritación de ningún tipo dentro del oído. Y además ayuda a prevenir una de las mayores preocupaciones: las infecciones.

La especialista expresa que es importante no compartir auriculares que se ubican dentro del oído, pues de lo contrario se puede favorecer la propagación de infecciones a través de estos. En definitiva, se trata de algo que debe usarse con una mayor cautela.

Más allá del impacto físico, la especialista apunta que el uso de auriculares también ha favorecido el hecho de separarse del mundo, de desconectarse de la sociedad que nos rodea incluso en público. Cuidar la audición no implica renunciar a los auriculares, sino aprender a usarlos con cabeza.