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Un catedrático de Ejercicio Físico lo confirma: los 10.000 pasos ya no son suficientes para perder peso
El catedrático explica qué debes hacer para perder peso de forma efectiva
Durante muchos años, los 10.000 pasos diarios se han convertido prácticamente en una regla no escrita para todos aquellos que quieren mantenerse en forma. Relojes inteligentes, aplicaciones móviles y pulseras de actividad han popularizado esta cifra hasta tal punto que muchas personas sienten que no han hecho suficiente ejercicio si no alcanzan ese objetivo al terminar el día.
Caminar 10.000 pasos diarios no debería ser el único objetivo si lo que queremos es perder peso y tonificar nuestro cuerpo. José Antonio Pérez Turpin, catedrático de Ejercicio Físico de la Universidad de Alicante, lo ha contado recientemente: es imprescindible el entrenamiento de fuerza y actividades de resistencia.
¿De dónde salen los 10.000 pasos?
Aunque hoy pueda parecer una recomendación científica, la cifra de los 10.000 pasos no nació ni mucho menos como una pauta médica. Su origen está relacionado con una campaña de marketing japonesa de los años 60 relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio.
Eso no significa que caminar sea perjudicial ni que haya que abandonar este hábito ni mucho menos. Al contrario. Caminar con frecuencia ayuda a mejorar la condición cardiovascular, aumentar el gasto energético y contribuir a mantener un estilo de vida muy activo.
El problema aparece cuando esos 10.000 pasos son el único objetivo, abandonando otras formas de ejercicio mucho más efectivas.
Fuerza y resistencia para perder peso
Según explica el catedrático, la evidencia científica apuesta por combinar fuerza y resistencia cuando el objetivo es mejorar la composición corporal y perder peso.
"Si el objetivo es perder peso, debemos hacer énfasis en trabajar la fuerza y la resistencia de una forma secuenciada y conjunta", señala el experto.
De esta forma, caminar puede formar parte perfectamente de una rutina, pero no tiene por qué ser el elemento principal. Una persona que quiera adelgazar y tonificar debería plantearse un programa de actividad física adaptado a su condición y objetivos, incorporando tanto trabajo cardiovascular como ejercicios de fuerza.
Esta recomendación es aún más importante a partir de los 50 años, cuando aparece la sarcopenia: disminución progresiva de la masa muscular. En este caso, mantener y trabajar la musculatura es fundamental si queremos seguir desempeñando actividades cotidianas.
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