Así es 'La catedral de la gastronomía': el mercado más bonito de España

Los mercados gastronómicos son espacios que agrupan varios puestos de comida, bebida y locales gourmets. Esta experiencia culinaria funciona como punto de encuentro social o turístico, y está dirigido a diferentes públicos.

Estos espacios son muy populares en España, y se puede degustar desde gastronomía nacional hasta platos de autor. De hecho, estos recintos son famosos por reunir diferentes estilos culinarios y opciones para todos los gustos.

La estructura suele estar ubicada en el centro de la ciudad o en un antiguo mercado tradicional que ha sido remodelado. El Mercado Central de Valencia, popular como 'la catedral de la gastronomía', ha sido reconocido como Bien de Interés Cultural en nuestro país.

Este emblemático edificio está considerado como una de las obras maestras del modernismo valenciano y se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Desde allí, los visitantes pueden observar la Lonja de la Seda justo enfrente.

Hablamos de uno de los mayores emblemas de la Comunitat Valenciana, con más de 250 puestos de productos frescos. Entre su oferta, destacan los productos de proximidad y con Denominación de Origen.

La construcción empezó en 1914, obra de Francesc Guàrdia i Vial y Alexandre Soler i March. Ambos se formaron en la Escuela de Arquitectura de Valencia y formaron parte del equipo de colaboradores de Domènech i Montaner.

Después de algunas modificaciones sobre el proyecto inicial, la dirección de la obra fue ejecutada por los arquitectos Enrique Viedma Vidal y Ángel Romaní Verdeguer, también valencianos. Finalmente, el edificio fue terminado en enero de 1928.

El Mercado Central de Valencia está situado en la plaza ciudad de Brujas y se aprecia una gran cúpula coronada por una veleta desde el centro del edificio. En este espacio, la compra es una experiencia cultural que reúne arquitectura, tradición e historia.