Catalunya termina enero bajo aviso naranja: el Meteocat alerta por viento y nieve

Hoy, sábado 31 de enero de 2026, Catalunya afronta una jornada marcada por el viento, la nieve y el mal estado del mar, según las alertas activas por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Aunque el cielo se irá despejando en muchas zonas, el tiempo no dará tregua en el Pirineo ni en el extremo norte.

Avisos por viento y estado del mar

El viento soplará con mucha fuerza en varios puntos, especialmente en el Empordà, donde la tramontana será protagonista con rachas fuertes o muy fuertes en el cap de Creus. También se esperan golpes intensos de componente oeste en zonas altas del Pirineo, en Ponent y en el sur del territorio.

Estas condiciones generarán un mar agitado en el golfo de Lleó, y se espera un oleaje elevado que podría complicar la navegación y las actividades costeras. En la Costa Brava, se recomienda precaución por mar de fondo y viento sostenido del norte.

La nieve también es protagonista

El Pirineo mantendrá el cielo muy nublado durante todo el día, con nevadas débiles o moderadas en el norte, acumulando cantidades localmente abundantes. La cota de nieve comenzará entre los 800 y 1.000 metros, subiendo hacia los 1.200 metros al mediodía.

En cotas altas, se espera el fenómeno del torb, con viento fuerte que reduce notablemente la visibilidad y dificulta la movilidad en carreteras y estaciones de esquí. Tal y como indican los avisos del SMC y del Meteocat, se precisa máxima precaución en las zonas más afectadas por la nieve.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas no variarán demasiado o serán algo más suaves, mientras que las máximas descenderán ligeramente. En las zonas del interior y de montaña, el ambiente será frío, especialmente con el viento. A pesar de las rachas intensas, la visibilidad será buena en la mayor parte de Catalunya, salvo en puntos elevados del Pirineo.

El domingo aún se mantendrá el viento del norte y del oeste con rachas importantes, especialmente en el Empordà y puntos elevados del Pirineo, pero tenderá a perder fuerza a partir del lunes. Las temperaturas seguirán en la misma línea, con ambiente fresco y heladas nocturnas en el interior.