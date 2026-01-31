Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oviedo - GironaConvocatoria BarcelonaManolo GonzálezSabalenka - RybakinaEmeryAlcaraz - Djokovic horarioElche - BarcelonaRaphinhaElche - Barcelona horarioElche - Barcelona alineacionesOsasuna - VillarrealVolkanovski vs Diego LopesCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsNadalPedriMercado de FichajesJorge ReyGonzalo BernardosLotería Nacional
instagramlinkedin

TIEMPO

Catalunya termina enero bajo aviso naranja: el Meteocat alerta por viento y nieve

El Servei Meteorológic de Catalyuna ha activado varias alertas para el día de hoy por la fuerza del viento, el estado del mar y la nieve.

Avisos por viento y nieve

Avisos por viento y nieve

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, sábado 31 de enero de 2026, Catalunya afronta una jornada marcada por el viento, la nieve y el mal estado del mar, según las alertas activas por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Aunque el cielo se irá despejando en muchas zonas, el tiempo no dará tregua en el Pirineo ni en el extremo norte.

Avisos por viento y estado del mar

El viento soplará con mucha fuerza en varios puntos, especialmente en el Empordà, donde la tramontana será protagonista con rachas fuertes o muy fuertes en el cap de Creus. También se esperan golpes intensos de componente oeste en zonas altas del Pirineo, en Ponent y en el sur del territorio.

Estas condiciones generarán un mar agitado en el golfo de Lleó, y se espera un oleaje elevado que podría complicar la navegación y las actividades costeras. En la Costa Brava, se recomienda precaución por mar de fondo y viento sostenido del norte.

La nieve también es protagonista

El Pirineo mantendrá el cielo muy nublado durante todo el día, con nevadas débiles o moderadas en el norte, acumulando cantidades localmente abundantes. La cota de nieve comenzará entre los 800 y 1.000 metros, subiendo hacia los 1.200 metros al mediodía.

En cotas altas, se espera el fenómeno del torb, con viento fuerte que reduce notablemente la visibilidad y dificulta la movilidad en carreteras y estaciones de esquí. Tal y como indican los avisos del SMC y del Meteocat, se precisa máxima precaución en las zonas más afectadas por la nieve.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas no variarán demasiado o serán algo más suaves, mientras que las máximas descenderán ligeramente. En las zonas del interior y de montaña, el ambiente será frío, especialmente con el viento. A pesar de las rachas intensas, la visibilidad será buena en la mayor parte de Catalunya, salvo en puntos elevados del Pirineo.

Noticias relacionadas y más

El domingo aún se mantendrá el viento del norte y del oeste con rachas importantes, especialmente en el Empordà y puntos elevados del Pirineo, pero tenderá a perder fuerza a partir del lunes. Las temperaturas seguirán en la misma línea, con ambiente fresco y heladas nocturnas en el interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: 'Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras
  2. Plex, youtuber, se compra un Porsche valorado en 250.000 euros y las redes explotan
  3. Rosalía aparece por sorpresa en el Palau Sant Jordi: 'Significa mucho para mí
  4. Ramon Besa, periodista, sobre Mourinho: 'S'ha oblidat que va col·laborar amb el Barça
  5. Un 'youtuber' viaja a China y destapa la verdad sobre el coste de las balizas V16 de la DGT: 'Las venden por 35 euros
  6. ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Iryo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe
  7. El mecánico Ángel Gaitán expone un fraude común con el cuentakilómetros: 'Cuidado con los coches que compráis
  8. Muere Patricia, la víctima 46 del accidente de Adamuz tras estar ingresada en la UCI

¿Por qué la Casa de la Moneda ha dejado de vender estas piezas? Su valor se ha disparado

¿Por qué la Casa de la Moneda ha dejado de vender estas piezas? Su valor se ha disparado

¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

Catalunya termina enero bajo aviso naranja: el Meteocat alerta por viento y nieve

Catalunya termina enero bajo aviso naranja: el Meteocat alerta por viento y nieve

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026

Santiago Segura toma una medida drástica con el estreno de 'Torrente, Presidente'

Santiago Segura toma una medida drástica con el estreno de 'Torrente, Presidente'

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026

Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': "Estoy avergonzada"

Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': "Estoy avergonzada"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia