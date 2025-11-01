Catalunya: Esta es la temperatura que se espera para hoy, Día de Todos los Santos

El día de hoy se celebra la festividad de Todos los Santos, una solemnidad cristiana que celebra la santificación de todos aquellos que han logrado superar el purgatorio, obteniendo la beatificación y vida eterna en presencia de Dios.

Dado el día especial, es de esperar que muchos feligreses se reúnan en aras de festejarlo en compañía, motivo por el que el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha compartido cuáles serán las temperaturas que se esperan para hoy.

"¿Qué temperatura se espera para hoy, Todos los Santos?", cita el tweet inicial de la institución, dentro del cual anexan un video que permite detallar la progresión climática que se manifestará a lo largo de las próximas horas en toda Catalunya.

"Continuará subiendo, con un ambiente suave tanto al mediodía como por la noche", añade, aclarando que los valores estarán "por encima de la media climática".

Asimismo, señala que "el paso de un frente a medianoche aumentará la nubosidad y hará que la temperatura no baje tanto", siendo que el número más reducido de temperatura será de 9.9 °C cuando ya haya caído el sol.

En cambio, mientras el sol esté en posición, las temperaturas oscilarán entre 24.0 °C y 16.9 °C, de modo que se espera una tarde estándar de cara a una medianoche nubosa, tal y como describe el Meteocat.

El Día de Todos los Santos es una celebración que tiene lugar todos los 1 de noviembre para las iglesias católicas, tratándose de una celebración oficial en países como Alemania, Austria, Finlandia, Francia e Italia en aras de conmemorar a los difuntos.