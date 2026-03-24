Cataluña refuerza el plan INUNCAT ante el aumento de inundaciones extremas

Con las graves inundaciones de L'Espluga de Francolí (2019) y Alcanar (2023) aún presentes, Catalunya ha decidido reforzar su capacidad de anticipación y respuesta ante crecidas súbitas de ríos y barrancos, cada vez más frecuentes por el impacto del cambio climático.

El Govern de la Generalitat aprobó este martes una actualización del plan INUNCAT, que introduce un nuevo aviso de peligro específicamente diseñado para episodios de tormentas estáticas y fenómenos hidrológicos extremos.

Un nuevo baremo para lluvias persistentes

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó tras el Consell Executiu que esta actualización "mejora la operatividad de los cuerpos implicados en episodios de lluvia intensa de carácter estático".

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha definido un nuevo baremo para identificar acumulaciones de agua en periodos de tres horas:

Aviso de peligro bajo : a partir de 60 litros/m².

: a partir de Aviso de peligro alto: a partir de 90 litros/m².

Este nuevo indicador convivirá con los dos ya existentes, que monitorizan:

Acumulaciones en 30 minutos , útiles para inundaciones urbanas por mal drenaje.

, útiles para inundaciones urbanas por mal drenaje. Acumulaciones en 24 horas, orientadas a grandes cuencas hidrográficas.

Ninguno de estos dos servía para detectar con precisión las crecidas súbitas de ríos y barrancos.

Entrada en vigor y previsiones

La nueva herramienta se activará el 13 de abril y se prevé que entre en funcionamiento varias veces esta primavera, dada la continuidad de las lluvias registradas durante el invierno.

Aunque será clave en episodios extremos como los de Francolí o Alcanar, también se aplicará en situaciones menos graves, como las inundaciones de enero durante el temporal Harry, que provocó la muerte de un hombre arrastrado por una riada.

La modificación no implica necesariamente un aumento de los avisos enviados a móviles mediante el sistema ES-ALERT, que seguirán reservándose para episodios extremos y para comunicar medidas de autoprotección.

Más obligaciones para los municipios

La actualización del INUNCAT incrementa el número de ayuntamientos obligados a disponer o actualizar su plan de inundabilidad: serán 656 municipios, 176 más que hasta ahora.

Además, el Departamento de Interior y Seguridad Pública, dirigido por Núria Parlon, incorporará al CECAT un grupo de asesoramiento jurídico para reforzar decisiones sobre confinamientos, restricciones de movilidad o evacuaciones.

Refuerzo de la coordinación territorial

Los alcaldes y técnicos municipales contarán con un consejo territorial asesor, coordinado por los delegados del Govern en las ocho veguerías. Este órgano permitirá informar a Protección Civil del impacto de los temporales, comunicar el estado de barrancos y puntos vulnerables y decidir sobre las actuaciones necesarias en cada municipio.