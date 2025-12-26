Catalunya mantiene el INUNCAT en San Esteban: Hasta 200 litros de lluvia acumulada y aviso máximo por mala mar

En Catalunya los días de Navidad se alargan un poco más gracias a que el 26 de diciembre se celebra San Esteban, aunque este año el último de los días festivos estará pasado por agua durante las 24 horas.

Así lo confirman los expertos en meteorología, empezando por el propio Meteocat y siguiendo con el joven Jorge Rey, ambos poniendo acento en las precipitaciones en todo el territorio y destacando la gran cantidad de agua que ya ha caído durante la noche.

Las imágenes del radar permiten ver cómo la lluvia e incluso la nieve ha ido precipitando por toda Catalunya y el servicio meteorológico catalán advierte de que "es necesaria mucha precaución" ante un temporal marítimo que azota con virulencia la Costa Brava gerundense, "con olas de más de cuatro metros".

Por eso, el Meteocat tiene activos algunos avisos por mala mar en el litoral de Girona de 6/6 durante toda la jornada en este punto. También existe otro de intensidad alta en el litoral central que permanecerá activa hasta media tarde, momento en el que bajará hasta convertirse en moderada.

También las hay por tormentas en todo el litoral, de norte a sur y de peligro moderado, con especial intensidad en el noreste, donde la lluvia acumulada puede ser destacable en comarcas como el Alt Empordà, la Selva, La Garrotxa, Osona y el Ripollès. De hecho, en esta última también hay una alerta por nieve, aunque también en la Cerdanya, el Berguedà y la Terra Alta, al sur.

Así, se mantiene el plan INUNCAT en fase de ALERTA y se prevé que los chubascos descarguen todo el día: "A lo largo de todo el episodio, hasta el sábado, se podrán superar los 200 l/m2 en 24 horas en zonas del extremo noreste", asegura Protección Civil. De hecho, la Agencia Catalana del Agua (ACA) advierte de la posibilidad de crecidas súbitas de ríos, barrancos y rieras en las zonas más afectadas por las lluvias persistentes.

Pronóstico de Jorge Rey para el último tramo del año

Por su lado, Jorge Rey muestra cómo las precipitaciones se ceban en Catalunya durante la jornada de hoy, aunque también apunta a que esta situación está llegando a su fin porque "el anticiclón va cogiendo fuerza". Las precipitaciones se extenderán por todo el Mediterráneo con el paso de las horas, pero el mapa no deja libre de agua el territorio hasta el martes 30 de diciembre.

"Esto se traduce en menos frío. Un anticiclón entra por Francia y corta el chorro de aire frío, produciendo temperaturas que incluso asciendan un poco", asegura el burgalés, que apunta a los 10 grados de máxima en muchos puntos de la Península Ibérica de cara a los próximos días.

Así, se espera un final de año más o menos tranquilo, aunque no descarta que vuelva a intensificarse el frío con la entrada del 2026 y regrese el invierno nuevamente, con heladas y nieve en muchas zonas del país.