Catalunya llega al pico de la ola de calor: Máximas de hasta 42 grados en estas zonas y alertas naranjas del Meteocat

Entramos a 'la semana de vacaciones' por excelencia del año y Catalunya la encara con avisos por las altas temperaturas, acrecentadas por la segunda ola de calor que se ceba con el territorio desde el inicio del verano.

El fin de semana ya dejó atisbos de lo que llegaría este lunes y se registraron valores cercanos a los 40 grados en muchos puntos de la provincia de Lleida. La situación se repetirá durante este lunes 11 de agosto, aunque incrementada, a la espera de que vuelvan a bajar los termómetros los próximos días y se normalice la situación.

La noche del domingo ya fue tórrida en muchas poblaciones catalanas. En Barcelona, por ejemplo, el mercurio se quedó clavado cerca de los 30 grados, convirtiendo las horas más frescas del día en un horno que seguro hizo que mucha gente durmiera mal o le costara conciliar el sueño.

La autoridad del tiempo confirma que durante el día se vivirán los momentos de más calor prácticamente de todo el verano, sobre todo en la zona de Ponent y Pirineo y Prepirineo Occidental. En Lleida se espera que se supere la barrera de los 40 grados a partir de las 15 horas y que se alcance el pico de calor a partir de las 17 horas, con hasta 42 grados en el Segrià. Sin embargo, toda la zona occidental vivirá una jornada intensa de calor, con máximas de entre 39 y 41 grados.

Por este motivo, el Meteocat ha activado la alerta naranja por calor en media Catalunya, que abarca desde el Pallars, hasta el Montsià, pasando por la Alta Ribagorça, el Urgell o el Baix Camp, entre las 12 horas y las 18 horas. El color amarillo también pinta otras comarcas, como la Val d'Aran y se extiende hasta el Alt Penedès o el Tarragonès, en la costa.

Aviso naranja y amarillo en media Catalunya por altas temperaturas diurnas. / Meteocat

Además, la canícula seguirá apretando de noche. El Meteocat informa de que "las noches serán cálidas", incluso "tropicales en muchos puntos del territorio", por lo que ha activado avisos nocturnos. En este sentido, apunta que los registros nocturnos no bajarán de los 20 grados prácticamente en ninguna población, con especial énfasis en el área metropolitana de Barcelona, aunque también en Ponent y en las Terres del Ebre, dejando medio mapa tintado.

Aviso amarillo por calor nocturno en Catalunya. / Meteocat

Tormentas de verano

Este calor intenso puede provocar que se generen nubes tormentosas debido a la condensación. Por eso, el Meteocat pone sobre la mesa la posibilidad de que llueva de forma moderada entre el Pirineo y el Prepirineo sud que se pueden extender por el centro del territorio a lo largo de la tarde.

Los chubascos pueden repetirse a lo largo de la semana, de nuevo en la zona del Pirineo, que ayudarán a refrescar el ambiente a partir de mañana, martes 12 de agosto, cuando la ola de calor empiece a bajar de intensidad.