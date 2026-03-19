VIVIENDA
Catalunya lanza el bono alquiler de hasta 6.000 euros: ¿Te has quedado fuera?
¿Cuándo fue el plazo de presentación del bono de alquiler?
Jóvenes y no tan jóvenes son conscientes de que acceder a una vivienda es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos. Sobre todo en aquellas zonas tensionadas donde el precio del alquiler no deja de subir.
Ante esta situación, la Generalitat de Catalunya, al igual que el resto de comunidades autónomas, ha puesto en marcha una ayuda directa que puede aliviar el bolsillo de miles de personas en 2026. El llamado bono joven de alquiler.
Como su nombre indica, esta ayuda está específicamente dirigida a los más jóvenes y consiste en una prestación económica que permitirá recibir hasta 250 euros al mes durante un máximo de dos años, lo que supone un total de 6.000 euros.
El objetivo no es otro que facilitar la emancipación juvenil en un contexto marcado por el encarecimiento continuo de la vivienda y el estancamiento de los salarios medios. Si bien el SMI sí que aumenta, el salario medio español sigue prácticamente paralizado.
La ayuda está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan legalmente en Catalunya y que vivan en régimen de alquiler (vivienda completa o habitación, no importa). Uno de los requisitos fundamentales es que los ingresos anuales no superen los 25.200 euros, además de estar al corriente del pago del alquiler.
También se establecen límites en el precio del alquiler según la zona, un factor determinante para poder acceder a la tensión, sobre todo en las denominadas zonas tensionadas.
El plazo de presentación del bono de alquiler terminó el pasado 13 de marzo de 2026, por lo que si no has presentado la documentación requerida, te habrás quedado fuera del proceso. También si has tenido algún problema a la hora de presentar documentos o acreditar tu situación personal.
Con esta medida, Catalunya refuerza su apuesta por facilitar el acceso a la vivenda, en un momento en el que los precios siguen poniéndonos las cosas muy complicadas a los más jóvenes.
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