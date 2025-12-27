Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalunya, en aviso otra vez: Meteocat activa alertas naranjas por lluvia, nieve y viento

Continúa el tiempo inestable en Catalunya y el Meteocat ha activado avisos en buena parte del territorio.

Nubes de tormenta sobre Barcelona.

Nubes de tormenta sobre Barcelona. / Marta Pérez/EFE

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, Catalunya se enfrenta a un día intenso con múltiples avisos del Meteocat por precipitaciones fuertes, nieve copiosa, vientos racheados y mar agitado, especialmente en el noreste y litoral. El cielo permanecerá cubierto con lluvias persistentes, visibilidad reducida por nieblas y temperaturas estables o en ligero aumento.

Según los datos del Meteocat, se esperan acumulaciones excepcionales de hasta 300 mm en zonas elevadas del nordeste, por lo que habrá que prestar especial cuidado en las zonas más afectadas y que ya han sido avisadas.

Asalto de lluvia y nieve

El firmamento estará nublado en toda la región, con algunas excepciones únicamente en el extremo noroeste. Las precipitaciones estarán presentes todo el día, más débiles e intermitentes en el cuadrante noroeste y Pirineu norte, pero continuas e intensas en el nordeste, litoral y prelitoral, con posibles tormentas fuertes.

La cota de nieve oscilará entre los 1.500 y los 1.700 metros, con avisos por su intensidad (>20 mm/30 min) y acumulación de lluvia, que se espera que sea extremadamente abundante en costa, prelitoral e interior nordeste. Mucho cuidado en estas zonas durante todo el día.

En el Pirineu oriental, se prevén espesores de nieve my abundantes por encima de los 1.900 metros, superando los 50 centímetros en el Ripollès sobre 2.200 metros. Estas zonas estás en avisos por la acumulación de nieve.

Los vientos de componente este serán flojos a moderados, con rachas fuertes y muy fuertes en alturas y costa, especialmente durante las tormentas, lo que implica que el Meteocat también haya activado los avisos: se esperan rachas de más de 25 m/s en algunas zonas.

En lo que respecta al mar, presentará un oleaje significativo y el Meteocat también ha activado avisos naranjas: se esperan olas de hasta cuatro metros en litoral norte y central, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas.

La visibilidad a lo largo de toda la jornada será regular por los bancos de niebla en alturas, sobre todo en la mitad este, complicando desplazamientos. Las temperaturas máximas subirán ligeramente o moderadamente en el oeste, manteniéndose estables en el este.

