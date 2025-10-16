Catalunya en alerta por las lluvias: el Meteocat lanza más de una decena de avisos para las próximas horas

La nueva realidad de España a consecuencia de los cambios climáticos es la que nos sitúa en constantes vaivenes de rachas de lluvia. Aunque esta inestabilidad climática afecta a todos los puntos de España, Catalunya será protagonista durante las próximas horas.

Ha sido desde el Meteocat que han confirmado que en el día de hoy, 16 de octubre de 2025, se vivirá una jornada de precipitaciones genuinamente intensa en gran parte del territorio catalán, lo que ha propiciado el lanzamiento de más de una decena de avisos.

En concreto, los avisos del Meteocat por lluvias de intensidad moderada (un baremo que sobre el papel no se superará) arrancan a partir de las 12 del mediodía, con especial énfasis en multitud de puntos del este y noreste de Catalunya.

Así pues, de las 12:00 a las 18:00, las comarcas con aviso confirmado son las siguientes: Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Selva, Vallès Oriental, Moianès, Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp y Baix Camp.

Pero las intensas precipitaciones no cesarán en este margen, pues desde las 18:00 y ya hasta que acabe el día, se mantienen y suman avisos en Solsonès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès y Baix Camp.

En todos los puntos mencionados, se espera que puedan formarse acumulaciones de lluvia que alcancen los 20 litros por metro cuadrado cada 30 minutos. En tal sentido, será uno de los días de más abundantes precipitaciones en estas últimas semanas.

Asimismo, a consecuencia de las lluvias las temperaturas de Catalunya serán ligeramente inferiores a las de la jornada de ayer (aunque sin cambios bruscos). Por lo tanto, se esperan mínimas de alrededor de 9 grados y máximas de hasta 23 grados en muchos puntos del territorio.

Este contexto de inestabilidad con las lluvias en el foco central se mantendrá como mínimo hasta mañana, viernes 17 de octubre, para cuando el Meteocat ya ha lanzado otra serie de avisos iniciales. En cualquier caso, toca ver cómo evoluciona el clima durante las próximas horas.