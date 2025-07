"Los catalanes son una versión 'perocita' de los españoles": La 'liada' de una argentina residente en Barcelona que ha incendiado las redes

La polémica con las críticas a los catalanes vuelve a sacudir las redes sociales. Esta vez ha sido por culpa de un vídeo que ha corrido en las últimas horas por Instagram y X donde una ciudadana de nacionalidad argentina que vive en Barcelona despotrica de sus vecinos.

El documento, publicado por 'Barcelona Secreta' muestra una pequeña representación de barceloneses que responden a la pregunta "qué zonas intentas evitar de Barcelona, por la razón que sea".

La primera respuesta es la de la mujer que no duda en renegar de la zona donde vive: "Absolutamente todas, y cuanto más catalana sea la zona, más intento evitarla", revela.

Pero esta no es la última intervención de la chica, que se muestra más cómoda en las zonas menos favorecidas de la urbe: "Ir a Sant Roc, por ejemplo, que es un lugar con gitanos, me gusta mucho", continúa.

Una argentina despotrica de los catalanes en Barcelona. / Barcelona Secreta

"Todas las cosas que son... como lugares con inmigración, me gustan mucho", añade antes de repetir que trata de eludir las zonas más arraigadas a la tierra.

No obstante, también tiene 'palos' para las zonas más 'españolas': "Todo lo que no sea español y catalán para mí está súper bien", puntualiza. En su tercera intervención termina de lucirse y de echarse a toda la nación encima al insistir en el tema de la identidad y además añadirle un punto más hiriente, si cabe: "No creo que los catalanes no sean españoles. Creo que son españoles e incluso una versión 'peorcita'", se queda a gusto.

El medio, sabedor de la joya que tenía entre manos, termina el vídeo mostrando como la misma mujer llama "tacaños", seguramente a la gente de Catalunya.

Durante el minuto y poco que dura el extracto también hay quien responde más asertivamente y realmente señala sus zonas menos deseables para pasear, pero los usuarios de X y el resto de redes sociales han centrado su atención en las declaraciones de la argentina.

Duras críticas en las redes sociales

Aunque el vídeo original ya no se encuentra disponible en las redes sociales del medio, sí que se pueden encontrar republicaciones de otros perfiles. En el original algunos argentinos que también residen en la capital catalana se desmarcaban completamente de las declaraciones de la mujer y alababan la ciudad.

En el documento republicado por otros perfiles que se pueden encontrar en X la gente no ha dudado en contestarle: "Es increíble cómo hemos normalizado que gente que llega de otros países diga abiertamente que nos evita, nos odia o no quiere aprender nuestra lengua porque la considera inútil. Es racismo y odio puro y duro y no lo dudaríamos si fuera contra otro colectivo", apunta uno.

Otro, en cambio, se centra en el trabajo que se debería hacer por parte de las autoridades para defender la lengua en una ciudad tan multicultural como se ha convertido Barcelona: "La culpa no es de ella, sino de los complejos que tenemos los catalanohablantes. En Barcelona a la lengua catalana no le quedan demasiado más de 15-20 años de vida. Estamos asistiendo en directo a la muerte de nuestra lengua. Es un drama la verdad", sentencia.