"Eso es de catalán": la reflexión de la cantante BB Trickz en 'First Dates' en el momento decisivo de la cita

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a la cantante Belice Kazi, más conocida como BB Trickz o por ser "yo soy la más mala de España", 25 años, y a Guxo, 23 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la rapera reconoció a Sobera que siempre que puede ve el programa: "Me parece la bomba y me río mucho".

A continuación, reveló que solo ha tenido dos relaciones sentimentales, pero que está dispuesta a volver a encontrar el amor, aunque a veces es difícil de aguantar ciertas decisiones. "He sido tóxica y siempre la cago. He llegado a romper móviles, incluso, el mío....", aceptó. Además, sus relaciones acaban porque se aburre o porque les pone los cuernos.

"Me gusta ser infiel sin que se enteren porque luego lo pasan mal", desveló en Cuatro. Asimismo, el soltero también es cantante, pero de reguetón. El artista afirmó que "siempre estoy rodeado de chicas cuando grabo algún videoclip, algo que puede resultar un terreno hostil para una chica que no esté acostumbrada a eso".

La primera reacción de ambos fue muy buena, pero Guzo no conocía a BB Trickz y le cuestionó: "¿No tienes pensado buscar un trabajo más estable?". En ese instante, ella le contó que tenía más de un millón de seguidores en Instragram, dejando a su cita sin palabras.

Con el transcurso de la cita, él empezó a abrirse y le contó que le encantaba el reguetón, aunque BB Trickz reconoció que detesta este tipo de música. También, hablaron de las mascotas y ella dejó una frase que no ha pasado por desapercibida en redes: "Los zorros y las zorras, son muy astutos".

Por otro lado, la cantante catalana se quejó de Guxo, debido a que "parecía una entrevista, no me dejaba preguntar a mí nada". Otro de los temas que trataron fue el feminismo, donde aseguró que "creo que los hombres han nacido para servir a la mujer de alguna manera".

A la hora de pagar, el soltero propuso a BB Trickz pagar a medias, pero no le hizo nada de gracia: "Eso es de catalán". Finalmente, ella pagó toda la cena. En el momento cumbre de la cita, Guxo declaró que no tendría una cita con ella. En cambio, la artista bromeó diciendo: "Yo sí tendría una segunda cita con él, pero solo por el hecho de llevar la contraria".