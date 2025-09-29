Un catalán, de 25 años, se muda a Bélgica y se da cuenta de la realidad de Barcelona: "Es una odisea"

La mayoría de los jóvenes están hartos de la situación inmobiliaria que se vive en España. Por ello, muchos deciden irse a vivir al extranjero en busca de oportunidades laborales, debido a que ven la posibilidad de ganar mucho dinero en pocos meses, algo difícil de lograr en la península ibérica.

Gracias a las redes sociales, Roger Gutiérrez, un joven barcelonés de 25 años que ha vivido ya varias veces en el extranjero, comparte todas sus experiencias en su cuenta personal de TikTok.

Ahora disfrutará de una nueva etapa en Bruselas, donde realizará unas prácticas curriculares en la Unión Europea. Antes de marcharse, el catalán quiso revelar en un vídeo aquello que no iba a echar de menos de Barcelona.

"En dos días me voy de Barcelona y hoy os cuento las cosas que no voy a echar de menos de esta ciudad", empezó diciendo en el video. Lo que no entiende de Barcelona son los precios de los alquileres: "Madre mía lo que es vivir aquí, una odisea".

Otra de las cosas que más detesta es el calor húmedo de la ciudad: "Pasar el verano en Barcelona es de las peores cosas que me han pasado en esta vida". Sobre todo por las noches, ya que "son inhumanas".

Roger tampoco puede con los atascos en las carreteras, pero también a nivel global: "Ya no solo hablo del tráfico que hay en coche para salir y entrar de Barcelona, las aglomeraciones que hay en el metro o en el bus, en hora punta...".

El joven no da crédito ante esta situación: "¡Madre mía, no se lo deseo a nadie esto!". Por otro lado, quiso mencionar al papel de los turistas en Barcelona: "Cada vez hay más turistas, cada vez la ciudad está más sucia".

En 2 días me voy de Barcelona y hay cosas que NO voy a echar de menos. 😅 Entre alquileres imposibles, calor pegajoso, tráfico interminable y mosquitos incansables… la ciudad también tiene su cara B. ✨ Barcelona es única, pero no perfecta.

No todo son cosas negativas, pues expuso que Barcelona "es increíble", aunque "como toda ciudad tiene su cara B". Por último, aclaró que hay cosas que echará de menos: "No todo es tan malo".