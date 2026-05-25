El castillo más impresionante de Catalunya es también uno de los lugares con más historia de España

En lo alto de una colina que domina el valle del Cardener se alza el Castillo de Cardona, una de las fortalezas medievales más impresionantes de Catalunya y uno de los grandes símbolos históricos del país. Su origen se remonta a hace siglos y, a lo largo del tiempo, este enclave estratégico se convirtió en residencia nobiliaria, bastión militar y escenario de algunos de los episodios más importantes de la historia catalana.

Rodeado por un enorme recinto amurallado, el castillo conserva todavía buena parte de su estructura defensiva original. Desde sus torres se puede contemplar el paisaje que durante siglos permitió controlar las rutas comerciales y las explotaciones salinas de la zona, consideradas una de las principales fuentes de riqueza de la familia Cardona, una de las más poderosas de la Corona de Aragón.

El complejo mezcla elementos arquitectónicos de distintas épocas. Entre ellos destaca la Colegiata de San Vicente, considerada una de las grandes joyas del románico lombardo catalán. Construida en el siglo XI, la iglesia sorprende por la sobriedad de su diseño, sus enormes dimensiones y el excelente estado de conservación que mantiene siglos después.

La historia también dejó huella en las murallas y baluartes que rodean toda la colina. Durante el siglo XVII, la fortaleza fue reforzada para adaptarse a los nuevos sistemas de guerra y adquirió una importancia decisiva durante la Guerra de Sucesión Española. De hecho, Cardona fue una de las últimas plazas catalanas en rendirse ante las tropas borbónicas de Felipe V en 1714.

Con el paso de los años, el castillo perdió su papel militar y residencial, aunque nunca dejó de ser uno de los monumentos más emblemáticos de Catalunya. Hoy, parte del recinto alberga el Parador de Cardona, un hotel histórico que permite dormir entre muros medievales y pasillos de piedra.

El establecimiento, considerado uno de los paradores más espectaculares de España, ha sido renovado recientemente para mejorar sus instalaciones y reforzar la conservación del edificio. Aun así, mantiene intacta la esencia histórica del antiguo castillo, con habitaciones que ofrecen vistas privilegiadas al paisaje y espacios que transportan directamente a otra época.

Entre historia, arquitectura y naturaleza, Cardona se ha convertido en una de las escapadas culturales más sorprendentes de Catalunya.