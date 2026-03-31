Castelldefels: el refugio gastronómico de las estrellas del Barça

Castelldefels es mucho más que un destino de playa. Su ambiente tranquilo, su proximidad a Barcelona y la discreción que ofrece han convertido esta localidad en el lugar de residencia de numerosos futbolistas durante las últimas décadas.

Y donde viven futbolistas, nacen también restaurantes que se vuelven parte de su día a día, de sus amistades y de su historia personal.

La ciudad se ha transformado así en un pequeño mapa gastronómico ligado al fútbol, con locales que ya forman parte del imaginario culé.

Los restaurantes preferidos de las estrellas del balón

El astro brasileño mantiene una relación casi sentimental con este local italiano de Castelldefels.

Allí ha pasado incontables noches, tantas que incluso tiene un rincón dedicado con una frase que lo dice todo: "Esta es mi casa".

Su dueño, Mimmo Geremia, recuerda cómo el restaurante se convirtió en punto de encuentro de grandes figuras del Barça y cómo Ronaldinho, con su carácter cercano y alegre, terminó siendo parte de la familia del local.

No faltan anécdotas memorables, como aquella cena que se alargó hasta el amanecer antes de un partido en el que el brasileño acabó marcando tres goles.

El paseo marítimo de Castelldefels guarda otro de los rincones favoritos de las estrellas: el Casanova Beach Club.

Messi lo frecuentó durante su etapa en Barcelona, atraído por su mezcla de cocina mediterránea, arroces marineros y guiños asiáticos.

Su ubicación frente al mar y su ambiente relajado lo convirtieron en un lugar habitual para el argentino.

El futbolista uruguayo Luis Suárez apostó por invertir, hace ya varios años, en Castelldefels para desarrollar una de sus aventuras empresariales fuera del fútbol.

En plena arena de la playa, en la zona de la Plaza de las Palmeras, el delantero es copropietario del chiringuito Chalito, un espacio que con el tiempo se ha consolidado como un punto de referencia tanto para vecinos como para turistas, gracias a su propuesta gastronómica y su privilegiada ubicación frente al mar.

El top gastronómico de Castelldefels

La ciudad no solo atrae a futbolistas: también a amantes de la buena mesa. Entre los restaurantes más destacados se encuentran algunos de los más valorados del litoral barcelonés.

Famoso por sus arroces, considerados entre los mejores de España y premiados en concursos nacionales. Sus paellas son uno de los grandes reclamos del paseo marítimo.

Un espacio de aire balinés en Port Ginesta donde se mezclan sabores locales y viajeros. Comer con los pies en la arena es parte de la experiencia.

Situado en el Hotel Playafels, ofrece una carta mediterránea con acento marinero. Es también el primer lugar donde trabajó un joven Ferran Adrià, un detalle que lo convierte en un punto histórico de la gastronomía local.

Elegido Mejor Restaurante de España 2022 por Just Eat. Sus pizzas artesanales han conquistado a miles de clientes y acumulan varios galardones.

Antigua discoteca transformada en restaurante moderno donde se come y se bebe de maravilla hasta altas horas de la noche.

Tapas, arroces a la llauna, croquetas caseras y un ambiente desenfadado que ha conquistado a locales y visitantes por igual.

Recomendado por la Guía Michelin 2026, destaca por su mimo al producto local y su equilibrio entre tradición y modernidad. Su menú degustación es uno de los más celebrados del paseo marítimo.

Castelldefels sigue siendo ese lugar donde el mar, la gastronomía y el fútbol conviven con naturalidad.

Una ciudad donde Ronaldinho tiene "su casa", donde Messi disfrutaba de largas comidas frente al mar y donde cada año miles de visitantes descubren que, además de playa, también se come extraordinariamente bien.