Los dos casos en los que está prohibido pagar con dinero en efectivo en los supermercados

Si pagas siempre en efectivo o lo sueles hacer, debes saber que existe una prohibición según la ley española que impide hacerlo en los supermercados de cualquier parte del país. Son dos casos muy concretos en los que, por ley, se debe pagar con medios electrónicos o con tarjetas.

La primera situación en la que la ley española prohíbe pagar en efectivo en un supermercado es cuando el importe supera los 1.000 euros. En este caso concreto, es obligatorio que se pague por medios electrónicos o con tarjeta de crédito o débito, aunque se disponga del efectivo total.

En general, los comercios están obligados a aceptar pagos en efectivo a importes iguales o superiores a esos 1.000 euros, y negarse puede acarrear sanciones al supermercado o comercio en cuestión. Sin embargo, en importes superiores se prohíbe la utilización de efectivo para evitar el fraude fiscal.

El segundo caso donde no se puede pagar en efectivo en un supermercado en España por ley, es cuando se utilizan más de 50 monedas en una misma transacción. Esto se debe a razones prácticas y de eficiencia: contar un número tan grande de monedas puede ralentizar la actividad comercial y bancaria, generando retrasos.

Por ello, aunque el importe sea menor a 1.000 euros, si se reciben más de 50 monedas en una misma transacción, el supermercado o comercio está legalmente autorizado a rechazar este pago, excepto en las "cajas públicas", es decir, cualquier entidad del sector público.

Y hablamos de supermercados pero estas dos leyes contemplan cualquier otro comercio: si el importe es superior a los 1.000 euros, es obligatorio pagar con tarjeta o un método electrónico; si el importe es inferior a 1.000 euros pero se utilizan más de 50 monedas, puede negarse el pago en efectivo.