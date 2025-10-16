SOCIEDAD
El caso más polémico de divorcio en jubilados: ella reclama un aumento de pensión y el juez falla a favor de él
Se trata de una situación que ha generado mucha división de opiniones en redes sociales
Últimamente se ha instaurado un intenso debate dentro de nuestra sociedad en torno a las cifras que se manejan en algunos rangos de jubilación, dejándonos con casos que se han hecho muy virales.
Y es que aquel del que hablaremos aquí ha generado mucha división de opiniones en redes sociales, dado que tiene que ver con un divorcio de jubilados cuyas circunstancias no han dejado indiferente a nadie.
La cosa es que una mujer que dejó su trabajo cuando tuvo hijos con su marido, se divorció de este último después de 25 años de matrimonio y estando ambos en situación de jubilación.
Ante esta situación, la mujer acudió al juzgado de A Coruña para reclamar una subida de pensión compensatoria, pero el juzgado de la ciudad ha fallado a favor de él.
El argumento que utilizaba ella para apoyar su solicitud tenía que ver con que cobraba 600 euros de pensión, mientras que la cifra de su marido ascendía a los 4.000 euros mensuales.
No obstante, la batalla legal comenzó por parte del hombre, dado que demandó que la pensión compensatoria se redujera de 600 a 300 euros, lo cual constaba como la cantidad inicial de la misma.
Ante este tira y afloja, ella alega que ha perdido muchas oportunidades laborales a causa de cuidar de su familia, por lo que su demanda tiene que ver con una compensación acorde a su sacrificio.
No obstante y tal y como mencionábamos antes, el juzgado de A Coruña ha dado la razón a él, dejando a ella estancada en una cifra que resulta insuficiente para tener independencia económica en los tiempos que corren.
