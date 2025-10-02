El caso más insólito de bancarrota: ganó un sorteo de miles de euros a la semana y ahora está arruinado

Si bien es cierto que el mundo de la lotería nos deja en ocasiones con ciertos casos insólitos, aquel del que hablaremos aquí lo es por una serie de causas bastante inusuales.

Sobre todo, porque nadie en su sano juicio podría pensar que alguien que ha ganado un sorteo que le otorga un sueldo mensual ha terminado completamente arruinado.

Pues bien, esto mismo es lo que ha ocurrido con John Willye, un ciudadano de California que en el año 2012 ganó un sorteo de ¨Publishers Clearing House¨ que le otorgaba un sueldo semanal de 4.600 dólares de por vida.

No obstante, la situación no terminó siendo tan buena como parecía: en el año 2024, la compañía responsable del sorteo entró en quiebra y fue adquirida por otra que recibe el nombre de ¨ABR Interactive¨.

Esto ha provocado que los pagos semanals de John Willye se detuvieran en seco y, cuando fue a reclamar, ¨ABR Interactive¨ declaró que solo serían válidos los sorteos posteriores a la compra, por lo que tendría que dirigir su solicitud a la masa de la quiebra de ´Publishers Clearing House¨.

Evidentemente, la situación para John Willye no es nada favorecedora: al ganar el sorteo se jubiló prematuramente y ahora no es capaz de encontrar un empleo fijo a causa de su edad.

Y es que John Willye no prevé que la situación cambie de aquí en adelante a corto plazo, por lo que está denunciando su situación de bancarrota en todos los medios para ejercer presión sobre una empresa que le sigue debiendo dinero a día de hoy.

Ahora bien; lo cierto es que 240.000 dólares anuales durante 12 años darían como para ahorrar bastante e incluso invertir dicho dinero en otros negocios, por lo que hay quien asegura que la situación de bancarrota de Willye se debe a una falta de previsión. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras de ello? Os animo a dejar vuestra opinión en la sección de comentarios.