El caso de un español en Australia que se ha hecho viral: ¨Trabajo 15 días y cobro...¨

Cada vez son más los casos de los jóvenes españoles que se lanzan a la aventura y toman la decisión de emigrar con tal de trabajar en otro país y labrarse una vida mejor.

Y, precisamente, uno de los destinos que más se están popularizando actualmente en redes sociales tiene que ver con Australia por las condiciones de trabajo que ofrece y, sobre todo, los sueldos.

Así lo contaba Tomás López a través de su cuenta de Tiktok, donde narraba su caso concreto. Y es que, según comentaba este último, lleva un tiempo trabajando en una mina de Carbón de Australia.

No obstante, el joven recalcaba que su empleo no tiene que ver con picar material, sino que se encuentra dentro de la cocina de las instalaciones, preparando la comida del resto de trabajadores.

De esta manera, Tomás contaba cómo en este nuevo empleo le ofrecen un total de 38 dólares australianos la hora, lo cual se traduce en unos 21,26 euros. Por tanto, cada dos semanas estaría cobrando más de 2.500 euros.

Otra de las cosas que ha llamado la atención en redes sociales tiene que ver con el ritmo de su jornada, dado que trabajaría dos semanas durante 10 horas al día y luego descansaría una semana completa.

Además, otra de las ventajas del empleo de Tomás tiene que ver con que le ofrecen dietas y alojamiento completamente gratis, además de la posibilidad de disfrutar de las instalaciones de la mina como, por ejemplo, un gimnasio totalmente equipado.

