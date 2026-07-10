Casino Marbella inaugura nueva sala de slots y refuerza la proyección digital de la marca

Casino Marbella anuncia la ampliación de su moderna sala de slots, que pasará a contar con más de 130 máquinas de casino de última generación. Para celebrar este importante hito, la compañía organizará un evento exclusivo en sus jardines el próximo 23 de julio.

Fundado en 1978, Casino Marbella cuenta con una sólida trayectoria que lo ha consolidado como un referente del entretenimiento de alto nivel en la Costa del Sol. A lo largo de casi cinco décadas, ha sabido adaptarse a los cambios del sector sin perder su identidad, combinando tradición, elegancia y excelencia operativa.

Hoy, esta historia continúa evolucionando con una plataforma digital que traslada los mismos valores de confianza, innovación y glamur, fusionando los universos físico y online para ofrecer al usuario una experiencia de entretenimiento integral.

Evento de inauguración: una noche para celebrar la evolución

Para conmemorar este nuevo hito, que confirma la firme apuesta de Casino Marbella por una oferta de entretenimiento integral y de calidad, se celebrará un evento exclusivo el próximo 23 de julio, a las 21:00 horas, en los jardines del Casino.

La inauguración reunirá a clientes, colaboradores y medios de comunicación en una velada única que incluirá:

DJ en directo

Espectáculos en vivo

Catering de primer nivel

Un ambiente sofisticado y festivo

El evento no solo marcará el lanzamiento del nuevo proyecto digital, sino que también servirá como escaparate de la continua evolución de Casino Marbella.

Nueva zona de máquinas: más amplia, moderna e innovadora

La celebración coincidirá con la inauguración oficial de la nueva zona de máquinas del Casino, fruto de una reforma iniciada el pasado 23 de marzo.

Este renovado espacio pasará a contar con más de 130 máquinas de última generación, reforzando significativamente la oferta de juego y posicionando a Casino Marbella como uno de los casinos más modernos y completos de la Costa del Sol.

Apuesta por la omnicanalidad con casinomarbella.es

Como parte de la estrategia de desarrollo del negocio digital de Grupo CIRSA, se ha lanzado la nueva plataforma casinomarbella.es, que permite disfrutar de la experiencia del casino online desde cualquier lugar de España.

La web ofrece una navegación optimizada para ordenador, smartphone y tablet, consolidando una propuesta de casino móvil ágil, segura y adaptada a las nuevas formas de consumo digital.

La plataforma cuenta con una completa oferta de entretenimiento que incluye:

Ruleta

Ruleta en directo

Blackjack online

Un amplio catálogo de slots online

Todos los contenidos han sido seleccionados para ofrecer una experiencia inmersiva, moderna y dinámica.

Operada a través de una sociedad de Grupo CIRSA, casinomarbella.es desarrolla su actividad bajo licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y cumple con la normativa vigente en España. Además, incorpora herramientas de protección al jugador y mecanismos orientados al Juego Responsable.

Casino Marbella inaugura nueva sala de slots y refuerza la proyección digital de la marca / SPORT.es

Una marca en constante evolución

Casino Marbella continúa apostando por la mejora constante en todos los ámbitos de su actividad, reforzando su compromiso con la excelencia y la calidad de la experiencia del cliente.

En el ámbito gastronómico, el restaurante renueva su carta dos veces al año, adaptándola a cada temporada para ofrecer propuestas actuales y atractivas. En su carta de verano destacan platos como el lomito de raya o la ensaladilla rusa tibia.

Asimismo, el Casino impulsa el desarrollo profesional mediante programas anuales de formación de crupieres, asegurando la incorporación de perfiles altamente cualificados y especializados.

Esta apuesta por el talento se complementa con una inversión continua en la modernización y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer espacios renovados y una experiencia de máximo nivel para sus clientes.

Situado en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo, Casino Marbella es un referente del ocio prémium en la Costa del Sol, ofreciendo una experiencia integral que combina juego, gastronomía y entretenimiento en un entorno de alto nivel.

Acerca de CIRSA

CIRSA es uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y el ocio, y la primera compañía del sector en España.

Su oferta, presente en 10 países, está compuesta por:

454 casinos

Más de 82.000 máquinas recreativas

Cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas

Un área industrial dedicada a la investigación, el diseño y la fabricación de máquinas recreativas, sistemas de gestión de salas de juego e interconexión de máquinas

Asimismo, CIRSA cuenta con licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México.

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Más información en www.cirsa.com.