¿Por qué la Casa de la Moneda ha dejado de vender estas piezas? Su valor se ha disparado

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha interrumpido la venta de buena parte de sus monedas y piezas de plata, tanto en su tienda como en la distribución a comercios especializados. El motivo no es un problema técnico ni de producción, sino un factor externo: el precio del metal precioso se ha desbocado en los mercados internacionales.

¿Qué pasa con las monedas de plata?

En cuestión de meses, la plata ha llegado a multiplicar por casi tres su valor frente al año anterior, situándose en torno a los 80 euros por onza, una cifra que hasta hace poco parecía impensable. Esa escalada ha provocado que el contenido en plata de muchas monedas conmemorativas se acerque (o incluso supere) al precio oficial al que la Casa de la Moneda las estaba vendiendo.

La clave está en cómo se fijan los precios de estas piezas: no los decide libremente la FNMT, sino que vienen recogidos en disposiciones oficiales publicadas en el BOE, a propuesta del Tesoro y del Ministerio de Hacienda. Mientras esos precios no se actualicen, seguir vendiendo significaría colocar monedas cuyo valor intrínseco en plata se aproxima peligrosamente al precio de venta… o incluso lo supera.

Ante ese escenario, la Casa de la Moneda ha optado por congelar las ventas y detener el suministro a distribuidores, a la espera de que se apruebe una revisión oficial de tarifas que refleje la nueva realidad del mercado. No se trata de una retirada definitiva, ni de una decisión caprichosa, sino de una medida de protección para evitar vender a pérdida.

La consecuencia para los coleccionistas ha sido inmediata: la oferta nueva se ha cortado de raíz y el interés por las monedas ya emitidas se ha disparado. En foros numismáticos y plataformas de compraventa empiezan a verse subidas notables en las piezas de plata recientes de la FNMT, sobre todo en aquellas emisiones que aún estaban disponibles hasta hace pocas semanas.

El resultado es un cóctel perfecto: menos monedas nuevas entrando al circuito, más compradores buscando refugio en la plata y una sensación de “última oportunidad” que empuja precios al alza como no se veía desde las grandes subidas de 2011.