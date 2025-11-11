Así es la casa de Marcos Llorente: Sol y luminosidad para mantener los ritmos circadianos en orden

En la élite del fútbol existen jugadores polémicos, y luego está Marcos Llorente. Cada vez que habla con los medios de comunicación o se expresa en sus redes sociales sube el pan ya que no le teme a revelar sus pensamientos y opiniones contrarias o peculiares acerca de algunos temas y la actualidad.

Gafas amarillas, dietas paleolíticas, los ritmos circadianos, tomar el Sol sin protección, conspiraciones diversas... el catálogo del todoterreno del Cholo es considerable, aunque no se esconde y reivindica una forma de pensar única y atípica en el fútbol de primer nivel. Más allá del césped, donde su mente se centra en rendir de la mejor forma, es en su casa donde tiene tiempo para hacer este tipo de reflexiones que no dejan a nadie indiferente.

Y no es para menos, pues un jugador del perfil de Llorente solo podía tener una casa igualmente peculiar, acorde con su manera de pensar y orientada a maximizar la salud de sus inquilinos. El inmueble está ubicado en La Finca, una exclusiva urbanización donde también se hospedaron Cristiano Ronaldo, Fernando Torres o famosos de otra índole, como Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

Antes, vivía en otra casa unifamiliar en Villafranca del Castillo que puso a la venta en 2021 por 2,7 millones de euros. La actual, aunque no se ha publicado el valor exacto, está ubicada en una zona donde hay residencias que pueden superar los 20 millones de euros.

Máximo lujo y luminosidad

En el exterior cuenta con un diseño muy moderno donde el color blanco y la madera destacan en el primer vistazo. En el interior se une el color 'nude', un beige claro, que combina a la perfección con el resto de tonalidades. También hay un gran jardín al cual se puede acceder desde el salón y la cocina, que además permite llegar fácilmente a la piscina infinita y tener unas espectaculares vistas al lago que tiene enfrente, además de un acceso exclusivo.

Obviamente, el hogar cuenta con un gimnasio con todo lo necesario para que el jugador del Atlético de Madrid pueda mantener el físico privilegiado que dice que heredó de su padre, también futbolista, Paco Llorente, madridista y excolchonero, como su hijo. Incluso cuenta con un espectacular spa "para recuperarnos de los entrenamientos", apuntaba en un 'house tour' con la constructora que le diseño y construyó la casa, Takk Group, que tiene "una pileta de agua fría, una sauna de agua caliente" y una segunda piscina interior "para nadar y para cuando vengan los niños".

De hecho, el futbolista y su pareja, la 'influencer' Patricia Noarbe, han modificado ciertos aspectos del hogar tras la llegada de su primera hija, en marzo. No obstante, la base del hogar es la misma y destaca, principalmente, por ser ultraluminosa y dejar pasar la luz del Sol prácticamente por todos lados gracias a las enormes vidrieras que hay.

El vidrio es otro de los elementos recurrentes en la vivienda, sirviendo de elemento de seguridad en las escaleras, mientras que el color gris inunda los baños. En la cocina es el mármol, además de la madera, el elemento más destacado y tiene una isla en medio que recuerda a un estilo más americano.

Finalmente, tiene un segundo comedor, una zona para hacer barbacoa al aire libre, otra zona 'chill out'... un hogar con todo tipo de detalles y de absoluto lujo para uno de los jugadores más resistentes de los últimos años en el fútbol español, con 31 partidos completos consecutivos, sin perderse ningún minuto.