FAMOSOS
El impresionante ático donde Piqué ha decidido empezar una nueva vida
El exfutbolista transforma un piso de lujo en su nuevo refugio personal y centro de operaciones en Barcelona
Gerard Piqué, de 39 años, ha elegido la zona alta de Barcelona para dar forma a su nueva etapa personal y profesional.
El excentral azulgrana se ha instalado en un espectacular ático de unos 500 metros cuadrados, distribuido en tres niveles y valorado en torno a 4,5 millones de euros, situado en pleno Sarrià-Sant Gervasi, el barrio más caro de la ciudad.
Esta vivienda se ha convertido en su base de operaciones, un espacio donde combina trabajo, descanso y privacidad absoluta.
Un ático diseñado para vivir, trabajar y desconectar
El tríplex destaca por su lujo discreto y funcional.
En su interior se encuentran amplios salones, un comedor espacioso y una cocina moderna abierta al área social, pensada para recibir a amigos y colaboradores sin renunciar a la intimidad.
La zona más privada está formada por varias suites con vestidor y baño propio, donde el hermetismo es total y las filtraciones son prácticamente inexistentes.
Todo está concebido para ofrecer comodidad y aislamiento en medio de la intensa actividad empresarial que rodea al exfutbolista.
Las zonas de ocio que lo convierten en un refugio único
La vivienda también cuenta con espacios dedicados al entretenimiento que han generado especial interés.
El ático incluye una sala de billar, un pequeño campo de fútbol privado y una espectacular terraza con piscina y zona chill out, considerada la joya de la casa.
Desde este oasis elevado, Piqué disfruta de vistas panorámicas sobre Barcelona, un mirador privilegiado desde el que decide si se deja ver o si prefiere desaparecer del radar mediático.
Un cambio simbólico tras cerrar su etapa familiar
La elección de este ático tiene un fuerte componente simbólico.
Durante años, el gran refugio de Piqué fue el complejo de tres casas en Esplugues de Llobregat, de casi 4.000 metros cuadrados, diseñado junto a Shakira como hogar familiar definitivo.
Aquel conjunto contaba con piscina interior y exterior con cascada, gimnasio, biblioteca, sala de cine, estudio de grabación, campo de fútbol y pista de pádel, convirtiéndose en un auténtico resort privado.
Tras la ruptura, parte de ese complejo se ha vendido por algo más de tres millones de euros, un paso clave para cerrar una etapa y reorganizar su patrimonio.
El nuevo "búnker" de Piqué
Mientras se decide el futuro del resto de propiedades compartidas, el ático de Sarrià-Sant Gervasi se consolida como el nuevo búnker de Gerard Piqué, el escenario donde construye su vida actual y desde el que continúa expandiendo su faceta empresarial, cada vez más omnipresente y polémica en el panorama mediático.
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