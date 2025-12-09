Qué es 'La Casa de los Gemelos', el nuevo reality show que amenaza a Telecinco

'La Casa de los Gemelos' es el nuevo reality show de moda en España. Contiene la esencia de 'Gran Hermano', pero adaptado a lo que quiere la audiencia: espontaneidad. Con participantes de alto nivel, como viejas glorias de Telecinco y personajes muy mediáticos en las redes sociales. El reality no se puede ver en televisión, sino en YouTube o en Kick. Además, los concursantes luchan por un premio de 100.000 euros.

El programa está producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos', quienes están en el punto de mira por crear este nuevo formato, que no tiene ni guiones ni normas. El 12 de octubre se estrenó la primera edición del concurso, pero fue cancelado después de nueve horas de emisión, debido a varios incidentes.

"Esto se ha descontrolado", confirmaron los creadores de contenido antes de cerrar el directo. En cambio, para la segunda edición decidieron prepararlo bien y así dar un salto de nivel. Llegaron a hacer un casting abierto, pero finalmente se decidieron por contar con personajes conocidos a nivel mediático.

El formato, inspirado en 'Gran Hemano' y 'Hotel Glam', se basa en la convivencia, en una casa vigilada por cámaras con emisión continua las 24 horas y sin edición. Además, se emiten cada jueves galas semanales a las 22:30 horas, aunque también hay conexiones puntuales los lunes, martes, miércoles y domingos a las 23:30 horas.

El estreno de la segunda edición de 'La Casa de los Gemelos' fue un éxito rotundo, cosechando más de 200.000 espectadores en directo durante la primera gala y las primeras horas de convivencia. Unos datos de audiencia que están amenazando a Telecinco, ya que están viendo como un nuevo formato cosecha mejores datos que ellos, sin estar en televisión. La semana pasada, la cadena decidió adelantar la final de 'Gran Hermano 20' para antes de Navidad por los malos resultados de audiencia.

¿Quiénes son los concursantes de la segunda edición?

Hasta minutos antes de empezar la edición no se sabía la lista completa, debido a que hubo varias bajas de última hora: María Rispa, Aramís Fuestey y Bea 'La Legionaria'. Las grandes estrellas del formato son Labrador, 'La Falete' y 'La Marrash'. También, participan Nissy Lahr, de 'Secret Story', Eros Vidal y Gabriella Hahlingag, de 'La isla de las tentaciones', el DJ Sweet Flow, 'El Patica', Andrea Batres y Misha.

'La Casa de los Gemelos' / YOUTUBE

El presentador de 'La Casa de los Gemelos' es Kiko Hernández, quien no dudó en cargar contra Telecinco en la presentación del formato: "Tanto que han criticado a este programa, ¿aquí nunca ha habido una violación, verdad? ¡Perfecto! Pues, entonces, si no ha habido nunca una violación, podemos hacer un reality de p*** madre". Se refirió al escándalo que se vivió en 'Gran Hermano'.

También, cuentan con la presencia de Víctor Sandoval, asumiendo el papel de 'El Dictador', que tiene la función de imponer reglas estrictas vinculadas a restricciones de comida o pruebas físicas. El gran fichaje de la edición es Coto Matamoros que actúa como 'El verdugo', encargándose de sancionar a quienes incumplan las normas.

La idea principal es que el reality show dure hasta el 31 de diciembre, donde se otorgará los 100.000 euros al ganador. Hasta la fecha, la segunda edición está dando un rendimiento espectacular, manteniendo una media de más de 150.000 visualizaciones en directo.