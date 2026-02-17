Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo

Cada pretemporada desde que Fernando Alonso regresó a la parrilla de la F1 es saber si este año su escudería será capaz de permitirle luchar por el campeonato o si volverá a tener que batallar con los problemas técnicos de siempre y se tendrá que conformar con pelear por los puntos en la mayoría de fines de semana.

Con las expectativas por todo lo alto de cara a este 2026, muchos seguidores del asturiano se han preguntado dónde pasa los días libres en los que la competición queda aparcada y cuando no está viajando por todo el mundo, de Gran Premio, en Gran Premio.

Fernando Alonso, en el circuito de Sakhir. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque tiene varias inversiones por toda España, una de las más especiales es la de su Oviedo natal. Se trata de una casa que compró hace varios años, cuando todavía mantenía una relación sentimental con su expareja, Raquel del Rosario, y todavía era el más joven en haber conseguido el bicampeonato mundial.

Aunque inicialmente la compró por cinco millones de euros y la hizo a su medida, las sucesivas reformas y demás elementos añadidos han generado una plusvalía, hasta llegar a su valor actual de entre 10 y 20 millones de euros, multiplicando su valor original.

La casa de Fernando Alonso en Oviedo, valorada entre los 10 y los 20 millones de euros. / Gtres

Una casa a medida para una leyenda del motor

Se trata de una casa que trata de combinar la privacidad necesaria en un perfil tan público como el del piloto de F1 y opciones de ocio para disfrutar de la estancia. Por eso, el 'casoplón' cuenta con diversos equipamientos exclusivos que la convierten en una verdadera joya. Piscina, spa, sala de cine, gimnasio... hay de todo para asegurarse de que el aburrimiento no hace mella. Sin embargo, lo más destacable es la pista de karts, una muestra de que la pasión del asturiano son los coches, así como un campo de golf, uno de sus pasatiempos favoritos.

Más allá de esto, también cuenta con varias 'suites' como dormitorios, una sala de exposiciones e incluso un museo donde guarda algunos de los coches de competición que ha usado, y los trofeos y demás elementos representativos de sus 25 años de carrera al frente del volante.

Fernando Alonso durante el GP de España celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya en 2024 / EFE

Alonso encara su enésima temporada en la competición de monoplazas y la cuarta al frente de un Aston Martin. Debutó en 2001 con Minardi y en 2003 saltó a Renault, escudería con la que se embolsó sus dos Mundiales (2005 y 2006), hasta que fichara por McLaren en 2007. En 2012 regresó a la marca francesa, pero cambió a Ferrari en 2010, aunque nunca llegó a conseguir el ansiado título pese a las buenas actuaciones. En 2015 regresó a McLaren, pero puso fin a su aventura en 2018.

Regresó a la F1 en 2021 con Alpine tras probar suerte en la WEC (donde fue campeón), las 24 Horas de Le Mans, Daytona 24h, Indianápolis 500 e incluso en el Rally Dakar. Ahora, viste el color verde de los británicos desde 2023.