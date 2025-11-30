De una casa de cuatro pisos a una caravana: La historia de la pareja catalana que decidió cambiar su estilo de vida

A pesar de que es común tener la noción de abandonar la vida urbana y dedicarse a una experiencia más natural, alejada de las cuatro paredes de casa y más cercana tanto a los viajes como a la naturaleza, realmente son pocas las personas que logran dar el paso.

Esto, precisamente, era algo que se podía decir de Montse y Juan, una pareja de L'Hospitalet de Llobregat que, como cualquier otro matrimonio, tenían su rutina establecida, aunque con algo más de vistosidad.

De la mano de un hogar de cuatro plantas, un par de trabajos cumplidos durante años, y hasta la regencia de un negocio de cortinas y toldos, ambos tenían un estilo de vida regular, hasta que hace 15 años decidieron venderlo todo y comprarse una autocaravana.

"Lo vendimos todo, la casa, el negocio, mobiliario, el coche... todo lo que teníamos, y fuimos a vivir a la furgoneta durante ocho meses, ya con la idea de cambiar a una autocaravana por mayor comodidad", explica Juan, de 57 años de edad, en una reciente entrevista a RAC1.

"La vida era muy estresante. Por mucho dinero que puedas ganar, no tienes tiempo para gastarlo", reconocen ambos, quienes crearon una página de Instagram llamada Zapatilla Errante (@zapatillaerrante) para compartir sus aventuras con el mundo.

Durante los últimos tres lustros, se han entregado a la aventura y el deporte, llegando a realizar 11 caminos de Sant Jaume (en camino del decimosegundo).

"Ahora vivimos lo que no hemos soñado. Durante la juventud pasamos etapas muy duras por diversas situaciones problemáticas y ahora vivimos cómo queremos y cómo nos gusta", prosiguen.

"En la vida lo planificas todo, pero el tiempo pasa y no vuelve. Trabajas y ganas dinero, pero no disfrutas de la vida. Decidimos que nosotros sí queríamos disfrutar y preferimos calidad a cantidad", menciona Montse, de 55 años. "No volveríamos atrás por nada del mundo. Si caes, te vuelves a levantar, y eso es lo que hemos hecho siempre".

Asimismo, Juan destaca cómo esta nueva forma de vida mejoró su propia rutina como pareja, pues sus inconvenientes estaban vinculados a la cotidianidad que llevaban antes.

“Los problemas, que teníamos, la mayoría eran por culpa del trabajo, los hemos dejado atrás. Es difícil de entender para mucha gente cómo convivimos sin separarnos, pero nosotros estamos muy bien. Pasa, intentamos que dure poco. Antes duraba una mañana y ahora son unos minutos, nos miramos y reímos", explica.

Actualmente, gracias a sus labores comunicativas en el perfil de Zapatilla Errante, han logrado muchos seguidores en Internet, quienes acompañan sus viajes e historias a través de las pantallas. "Empezamos así, pero nos empezó a seguir más y más gente y ahora ya contamos nuestro día a día. Lo mejor de todo es ver a la gente que nos sigue y nos escriben para darnos ánimos. Estamos muy agradecidos", sentenciaron.