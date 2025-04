Así es la casa más cara de España: dónde esta, precio y sus lujos exlusivos

Actualmente, la casa más cara de España en el mercado se puede encontrar en la agencia Engel & Völkers Marbella. Se trata de 'Villa Bellagio', una mansión valorada en 70 millones de euros.

Esta casa cuenta con un total de 5.500 metros cuadrados sobre una parcela de 14.000, ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de toda España: Sierra Blanca, una de las zonas de la Costa del Sol, en Marbella.

El asesor de Private Office de Engel & Völkers Marbella, Thomas Ajtony, desvela que"'Villa Bellagio' redefine el lujo, superando todos los estándares tradicionales en arquitectura, servicios y ubicación. Es una de las residencias más sobresalientes de España".

Diseñada por el arquitecto español Jesús del Valle, esta mansión es una de las propiedades privadas más grandes de Sierra Blanca. Aparte, ha sido galardonada en los prestigiosos Premios Macael al Mejor Diseño de 2022.

Según la agencia inmobiliaria, la propiedad "ofrece lo último en privacidad y seguridad. Situada a 300 metros sobre el nivel del mar, la gran entrada cuenta con una magnífica fuente diseñada a medida, inspirada en el famoso juego de agua del Hotel y Casino Bellagio de Las Vegas".

La villa cuenta con 13 suites, cuatro de ellas de 40 metros cuadrados en la planta principal, mientras que las ocho restantes, de 50 metros cada una, se encuentran en la planta superior. La mansión tiene un comedor para 14 personas que se complementa con una cocina de última generación de 60 metros cuadrados.

Además, contiene un spa, piscina cubierta climatizada, un hammam tradicional, sauna finlandesa, gimnasio, sala de masajes, salón de peluquería y manicura. No obstante, una de las cosas más bonitas de la casa es su gran terraza con una piscina de 22 metros, con unas impresionantes vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

Desde Engel & Völkers exponen que "el interior de la villa está diseñado para un disfrute sin límites y eleva el entretenimiento a otra dimensión al contar con una bolera profesional, sala de billar con bar, cine para 22 personas, un garaje de exhibición climatizado para coleccionar arte sobre ruedas, así como un garaje subterráneo con capacidad para 30 vehículos adicionales".